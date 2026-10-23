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Lucas Carrizo fue reelegido por unanimidad como presidente de la Liga Quimilense de Fútbol

Durante la Asamblea Ordinaria, los clubes afiliados respaldaron la continuidad del dirigente por un nuevo período de un año. También se ratificó a la totalidad de los integrantes de la Comisión Directiva.

Hoy 16:44

Lucas Carrizo fue reelegido por unanimidad como presidente de la Liga Quimilense de Fútbol, luego de recibir el respaldo de los representantes de los clubes afiliados durante la Asamblea Ordinaria de la institución.

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De esta manera, el dirigente continuará al frente de la entidad por un nuevo período de un año, manteniendo la conducción que viene desarrollando junto a su equipo de trabajo.

Durante la asamblea también se resolvió ratificar la continuidad de la actual Comisión Directiva, que seguirá acompañando la gestión de Carrizo con el objetivo de fortalecer la organización y promover el crecimiento del fútbol de Quimilí y toda la región.

Del encuentro participaron representantes de Juventud Unida, Quimilí Central, Sportivo Comercio de Quimilí, Talleres, La Ensenada y Boca Juniors de Tintina, quienes respaldaron por unanimidad la continuidad de las autoridades.

Así quedó conformada la Comisión Directiva

Tras la renovación de autoridades, la conducción de la Liga Quimilense de Fútbol quedó integrada de la siguiente manera:

  • Presidente: Lucas Carrizo.
  • Vicepresidente: Hugo Vicente.
  • Secretario: Carlos Díaz Font.
  • Prosecretaria: Susana Morán.
  • Tesorero: Franco Alderete.
  • Protesorero: Marcos Santillán.
  • Primer vocal titular: Alejandro De La Puesta.
  • Segundo vocal titular: Cristian Ruíz.
  • Tercer vocal titular: José Cadenas.
  • Primer vocal suplente: Cristian Miranda.
  • Segundo vocal suplente: Carlos Campos.
  • Tercer vocal suplente: Walter Suárez Díaz.
  • Revisor de cuentas titular: Lalo Letonai.
  • Revisor de cuentas suplente: Adrián Ruiz.

Con la renovación de su mandato, Carrizo y su equipo de trabajo continuarán al frente de la Liga Quimilense, reafirmando el compromiso de impulsar el desarrollo de la actividad futbolística y acompañar a los clubes que integran la institución.

Foto: El Deportivo

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