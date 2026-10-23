Escalofriante caso en Chubut: un hombre tenía encerrada a toda su familia

Su esposa y sus tres hijos estaban dentro de la vivienda cuando la Policía intervino tras las alertas de los vecinos. El acusado, de 71 años, terminó detenido luego de que los efectivos escucharan pedidos de auxilio.

Hoy 17:38

Un bioquímico de 71 años fue detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener encerrados a su pareja y a sus tres hijos dentro de una vivienda. El caso salió a la luz por una denuncia de vecinos y terminó con un allanamiento en el que los efectivos encontraron a la mujer y a los menores en distintos sectores de la propiedad.

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El procedimiento se realizó el jueves 22 de octubre, por disposición del Ministerio Público Fiscal. Cuando los policías llegaron al domicilio, escucharon gritos de auxilio provenientes del interior.

Al ingresar, encontraron a los cuatro integrantes de la familia y concretaron el rescate. Posteriormente, la mujer y los chicos quedaron bajo protección y recibieron asistencia médica y psicológica.

Los organismos que intervinieron también dispusieron un seguimiento profesional para evaluar las posibles consecuencias del encierro.

Las primeras alertas habían surgido el 10 de octubre, cuando personas que vivían en las inmediaciones decidieron denunciar una situación que les generaba preocupación. Lo que llamó su atención fue que la vivienda permanecía constantemente cerrada y que sus ocupantes prácticamente no mantenían contacto con el entorno.

A partir de esa presentación, comenzaron las intervenciones para intentar conocer qué sucedía dentro de la propiedad. El 20 de octubre, personal de la Policía Comunitaria se acercó al domicilio, pero no consiguió comunicarse con quienes estaban en su interior.

Posteriormente, también intentaron intervenir el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario. Sin embargo, ninguno de los equipos logró establecer contacto con la familia.

Ante esa situación, se avanzó con la orden de allanamiento que permitió ingresar a la casa y encontrar a las presuntas víctimas.

Después del operativo, el bioquímico de 71 años quedó arrestado y a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

Mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el presunto encierro, la mujer y sus tres hijos permanecen bajo resguardo y con acompañamiento profesional.