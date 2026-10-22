Franco Colapinto finalizó 17º en la primera prueba del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino de Alpine comenzó su participación en Austin con la FP1 libre correspondiente a la 18ª fecha del Campeonato Mundial 2026. Leclerc fue el mejor.

Hoy 15:40

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Gran Premio de Estados Unidos: todos los horarios de Colapinto

La actividad se extenderá desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre, cuando se dispute la carrera principal a 56 vueltas.

Viernes 23 de octubre

18.00: segunda práctica libre.

Sábado 24 de octubre

14.30: tercera práctica libre.

18.00: clasificación.

Domingo 25 de octubre

- 17.00: carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

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