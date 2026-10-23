Temporal en Neuquén: inundaciones, rutas cortadas y complicaciones en Vaca Muerta

Las intensas lluvias provocaron desbordes de arroyos, calles anegadas y dificultades para circular en Añelo. También se reportaron daños y un trabajador petrolero habría resultado gravemente herido.

Hoy 15:41

Las intensas lluvias registradas en Neuquén provocaron inundaciones, crecidas de arroyos y complicaciones viales que afectaron especialmente a Añelo, uno de los principales centros de actividad de Vaca Muerta. Según la información difundida, el Gobierno provincial dispuso cortes de rutas nacionales ante los desbordes de ríos y arroyos, mientras el agua y el barro dificultaron la circulación en distintos sectores.

En Añelo, el temporal anegó calles, afectó viviendas y generó operativos de emergencia. La crecida del arroyo Carranza también complicó el tránsito sobre la Ruta Provincial 5, en el corredor que conecta esa localidad con Rincón de los Sauces. Las correntadas arrastraron vehículos y maquinaria, de acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada.

Las consecuencias alcanzaron a la actividad petrolera, debido a las dificultades para movilizar vehículos, equipos y personal en los caminos vinculados con la producción de Vaca Muerta. Las imágenes que circularon mostraron la fuerza del agua en la zona del arroyo Carranza, en medio de las precipitaciones que afectaron a la región.

En paralelo, trascendió que un trabajador oriundo de Comodoro Rivadavia habría resultado gravemente herido durante el temporal en Añelo. Según información preliminar publicada por El Comodorense, el episodio habría ocurrido alrededor de las 16 del jueves, cuando el hombre, operador de máquinas, quedó expuesto a las condiciones meteorológicas adversas.

El trabajador fue identificado por sus iniciales, J. H. Hasta el momento de la publicación, no se habían difundido detalles confirmados sobre las lesiones, un eventual traslado a un centro de salud ni las circunstancias precisas del incidente. La gravedad de su estado tampoco había sido confirmada oficialmente.

El temporal volvió a poner en primer plano el impacto de las precipitaciones intensas sobre la infraestructura vial y las operaciones petroleras de la región. Aunque la información difundida vinculó las lluvias con el fenómeno de El Niño, la atribución meteorológica de este episodio requiere confirmación de organismos especializados. Se aguardaban precisiones oficiales sobre el estado de las rutas, los daños y la situación del trabajador.