El riesgo país se dispara y roza los 720 puntos: alcanzó su nivel más alto en un año

El indicador de JP Morgan llegó a los 717 puntos básicos en medio de una nueva caída de los bonos argentinos. La incertidumbre económica y las dudas sobre el programa financiero del Gobierno mantienen la presión sobre los mercados.

Hoy 15:45

El riesgo país argentino volvió a subir este viernes 23 de octubre y alcanzó los 717 puntos básicos, una cifra que representa su nivel más alto de los últimos 12 meses. La escalada se produjo en medio de una nueva jornada de tensión en los mercados financieros, marcada por la caída de los bonos soberanos y un escenario internacional desfavorable.

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El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la confianza de los inversores en la capacidad de pago de la deuda argentina, se acercó a la barrera de los 720 puntos y profundizó la tendencia alcista registrada durante las últimas semanas.

En lo que va de octubre, el riesgo país acumula un incremento superior a los 100 puntos básicos, mientras que desde comienzos de 2026 registra una suba cercana al 25%. Estos movimientos reflejan una mayor percepción de riesgo sobre los títulos de deuda nacionales.

Las razones detrás de la suba del riesgo país

Los analistas financieros advierten que el deterioro responde a una combinación de factores internacionales y locales. Por un lado, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la incertidumbre en los mercados globales generan una menor predisposición de los inversores a apostar por activos de países emergentes.

En el plano interno, las dudas sobre la sostenibilidad del programa financiero del Gobierno de Javier Milei y las necesidades de financiamiento previstas para 2027 aparecen entre las principales preocupaciones del mercado.

A este escenario se suman los últimos datos de actividad económica publicados por el INDEC, que alimentaron las inquietudes sobre el ritmo de recuperación de la economía argentina y sus posibles consecuencias sobre la recaudación fiscal.

En este contexto, los bonos argentinos en dólares registraron nuevas bajas, lo que contribuyó a impulsar el indicador de JP Morgan hasta valores que no se observaban desde octubre de 2025.

Qué significa que aumente el riesgo país

El riesgo país es un indicador que refleja la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos de una nación y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de seguridad para los inversores internacionales.

Cuanto más elevado es este índice, mayor es el costo de financiamiento que enfrenta un país para obtener préstamos en los mercados internacionales.

Por este motivo, la evolución del riesgo país es seguida de cerca por el Gobierno nacional, que busca mejorar las condiciones de acceso al crédito y generar confianza entre los inversores.

La nueva escalada representa una señal de alerta para el equipo económico, en momentos en que los mercados evalúan la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos de deuda y sostener la estabilidad financiera durante los próximos meses.