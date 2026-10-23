Ciclista sufre grave accidente tras ser atropellado en Tinogasta

Un ciclista de 38 años, identificado como Suárez, fue atropellado por una camioneta en Tinogasta, lo que resalta la necesidad de mejorar la seguridad vial en la Ruta Nacional 60.

Hoy 15:35

Un grave siniestro vial ocurrido en las primeras horas de la mañana del miércoles 21 de octubre ha puesto nuevamente en evidencia la preocupante situación de seguridad en las rutas del departamento Tinogasta. Un ciclista de 38 años, cuyo apellido es Suárez, fue embestido por una camioneta mientras realizaba su rutina deportiva habitual sobre la Ruta Nacional 60, en las cercanías de la localidad de Copacabana.

Según los primeros informes policiales, Suárez se encontraba transitando en dirección este-oeste cuando, por razones que están siendo investigadas, fue alcanzado por el vehículo de menor porte, lo que provocó su violenta caída sobre la cinta asfáltica. Este incidente ha reavivado las alarmas sobre la seguridad de los ciclistas que utilizan esta ruta para sus entrenamientos.

Tras el accidente, se recibió un alerta de los conductores que transitaban por la zona, lo que permitió que personal del Servicio de Urgencias y de la Policía de Catamarca llegara rápidamente al lugar para brindar las primeras atenciones a la víctima. Suárez fue trasladado en ambulancia al Hospital San Juan Bautista de Tinogasta, donde el equipo médico llevó a cabo una estabilización inicial y evaluó el impacto de los traumatismos sufridos.

A pesar de que los primeros diagnósticos no revelaron heridas con riesgo de vida inmediato, el equipo de salud decidió que sería necesario trasladar a Suárez a San Fernando del Valle de Catamarca en las próximas horas. En la capital provincial, se le realizarán una resonancia magnética y estudios complementarios de alta complejidad para descartar posibles lesiones internas o microfracturas en la columna y la zona craneal, considerando la gravedad del impacto.

Este incidente ha generado preocupación entre los deportistas y la comunidad local, quienes han expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de implementar medidas de prevención vial más efectivas en la Ruta Nacional 60. Este tramo es conocido por ser uno de los corredores más frecuentados por ciclistas de la región para entrenar, especialmente en las mañanas.

La ruta en cuestión, que conecta las localidades de Copacabana, La Puntilla y la cabecera departamental de Tinogasta, presenta características que complican la seguridad de los ciclistas. Se ha destacado el tránsito pesado interprovincial, las banquinas reducidas en varios tramos y la visibilidad cambiante que se presenta durante las primeras horas del día.

Peritos de la Unidad Regional N° 5 de la Policía de Catamarca fueron enviados al lugar del accidente para llevar a cabo las investigaciones necesarias y determinar las responsabilidades del conductor de la camioneta implicada en el siniestro, así como establecer la mecánica del choque.