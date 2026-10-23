La reacción de Javier Milei tras ser sobreseído junto a su hermana Karina en la causa Libra: “La verdad triunfa por sí misma”

En la Casa Rosada recibieron con satisfacción la decisión judicial que favoreció al Presidente y a su hermana. Santiago Caputo cuestionó las acusaciones y sostuvo que buscaron perjudicar al mandatario.

Hoy 18:18

El Gobierno nacional celebró este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei en la causa Libra, la investigación judicial iniciada por una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de una criptomoneda en febrero de 2025.

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La resolución fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de los imputados.

En la Casa Rosada recibieron la noticia con satisfacción y consideran que el fallo respalda la posición que el oficialismo sostuvo desde el comienzo del escándalo. Sin embargo, no todos los funcionarios coincidieron en la conveniencia de realizar declaraciones públicas sobre la decisión judicial.

La reacción del Gobierno tras el fallo

Uno de los dirigentes que se pronunció sobre la resolución fue Santiago Caputo, asesor presidencial, quien cuestionó duramente las denuncias presentadas en el marco del caso y sostuvo que las acusaciones habían tenido como objetivo perjudicar políticamente a Javier Milei.

Desde el entorno presidencial interpretan el sobreseimiento como un respaldo a sus argumentos frente a las sospechas que rodearon el lanzamiento de la criptomoneda.

La noticia también representa un alivio político para el Gobierno, debido a que la causa había generado fuertes cuestionamientos de sectores opositores y una importante repercusión pública desde su inicio.

Qué resolvió la Justicia en la causa Libra

El juez Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados al considerar que los hechos analizados no configuraban un delito penal.

La resolución se fundamentó en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando el hecho investigado no constituye delito.

Para adoptar la decisión, el magistrado tuvo en cuenta el pedido del fiscal Eduardo Taiano y distintos informes incorporados al expediente, entre ellos los elaborados por organismos del Poder Ejecutivo.

La Oficina Anticorrupción ya había considerado anteriormente que la publicación realizada por el mandatario desde su cuenta de X no constituía una actuación institucional ni implicaba una infracción a la Ley de Ética Pública.

Cómo comenzó el escándalo de la criptomoneda

El caso Libra comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei difundió a través de su cuenta de X un mensaje relacionado con el lanzamiento del activo digital, presentado como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos privados.

Después de la publicación presidencial, el valor de la criptomoneda registró una fuerte suba, seguida de un desplome que provocó pérdidas millonarias entre numerosos inversores.

La situación derivó en denuncias judiciales y cuestionamientos políticos sobre los vínculos entre los impulsores del proyecto y el entorno presidencial.

Desde el inicio de la controversia, Milei negó haber participado en la organización del emprendimiento y sostuvo que simplemente había difundido información sobre una iniciativa privada.

Con el sobreseimiento dictado este viernes, la investigación penal quedó cerrada en primera instancia, aunque la resolución judicial puede ser recurrida por quienes estén legalmente habilitados para hacerlo.

El fallo constituye un importante resultado judicial para el Presidente y su hermana, luego de más de un año y medio de controversias por el lanzamiento de la criptomoneda Libra.