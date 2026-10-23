El peronismo santiagueño realizará este domingo la 2° Maratón “Día de la Lealtad”

La largada será a las 9 en el busto de Juan Domingo Perón, sobre la Autopista Santiago-La Banda. Habrá una carrera competitiva de 10K y una caminata saludable de 5K, con participación abierta a toda la comunidad.

Hoy 18:44

El Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero conmemorará este domingo 25 de octubre el Día de la Lealtad Popular, el acontecimiento más importante de la liturgia peronista, organizando la 2° edición de la Maratón para recordar dicha gesta al evocarse el 81° aniversario de la fecha fundacional del movimiento (17-10-1945).

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Cabe consignar que se desarrollará este domingo 25 porque el domingo pasado, 18, fue Día de la Madre. La Maratón contará con la presencia del titular del PJ santiagueño y senador nacional, José Emilio “Pichón” Neder; junto a dirigentes y militantes, pero además también es libre y abierta a la participación de todas las personas que deseen hacerlo.

La largada será a las 09hs. en punto en el Monumento al General Perón, sobre Autopista Santiago-La Banda, y tendrá dos modalidades: 10K en Carrera Competitiva y 5K en Caminata Saludable. Habrá puestos de hidratación, música en vivo, sorteo de importantes premios y estaciones médicas.

Circuitos del recorrido:

5K Caminata Saludable: partida Autopista mano Santiago. Continúa por Av. Rivadavia hasta Almafuerte (esquina de Unión Santiago). Desde allí sigue por Jujuy, luego retorna por Autopista hasta llegar al Busto de Perón.

10K Carrera Competitiva: partida Autopista mano Santiago. Toma Av. Rivadavia hasta Ejército Argentino, continúa hasta Diego de Rojas (parque Aguirre), gira a la derecha por Gumersindo Sayago hasta Alsina. Sigue por Alsina hasta Costanera Chacho Lescano, donde gira a la izquierda hasta Salta. Por Salta continúa hasta calle Almafuerte y conecta con el acceso a la Autopista, hasta la llegada al Busto de Perón.

El sorteo de premios se realizará al finalizar la Maratón. Es necesario estar inscripto, presente y con DNI en el sector del Busto de Perón.

“Con esta 2° Maratón, desde el Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero damos continuidad a una actividad saludable en comunidad que tuvo gran éxito en su primera edición, consolidándola como parte del calendario anual, promoviendo valores de unidad, compromiso y compañerismo”, explicaron.