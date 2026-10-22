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EN VIVO I Gimnasia y Sarmiento se juegan puntos importantes en la recta final del Clausura

El Lobo recibirá este viernes al Verde de Junín, desde las 18, con la necesidad de ganar para mantener viva la ilusión de volver a la Copa Libertadores después de 19 años. Ambos equipos llegan con aspiraciones de clasificación internacional.

Hoy 19:00

Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá este viernes a Sarmiento de Junín, desde las 18, en un encuentro decisivo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El Lobo buscará conseguir una victoria que le permita seguir soñando con regresar a la Copa Libertadores, mientras que el Verde intentará sumar puntos importantes para consolidar su buen presente.

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