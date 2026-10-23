Santiago fue contundente, ganó su grupo y jugará las semifinales del Select 12 Norte ante Misiones

La selección M17 de Santiago del Estero tuvo un debut arrollador en el Campeonato Argentino Juvenil, con dos victorias contundentes ante Unión Andina y Jujuy. Este domingo, desde las 10, buscará un lugar en la final frente al combinado misionero.

Hoy 18:56

La selección M17 de Santiago del Estero tuvo un arranque perfecto en el Select 12 Norte del Campeonato Argentino Juvenil de Rugby. El seleccionado santiagueño se impuso con autoridad en sus dos compromisos de la jornada inaugural, terminó como líder de la Zona 1 y consiguió la clasificación a las semifinales del certamen.

El equipo dirigido por Miguel Brevetta mostró un gran rendimiento colectivo y una marcada superioridad sobre sus rivales. En su primera presentación, Santiago derrotó a Unión Andina por 39 a 3, mientras que en el segundo encuentro consiguió una victoria todavía más amplia al superar a Jujuy por 54 a 0.

Con estos resultados, el combinado provincial cerró la fase de grupos con puntaje ideal, 93 puntos a favor y apenas tres en contra, números que reflejan su contundencia ofensiva y solidez defensiva.

De esta manera, Santiago se adjudicó el primer puesto de la Zona 1 y enfrentará este domingo, desde las 10, a Misiones, que finalizó segundo en la Zona 2, en busca de un lugar en la definición del campeonato.

La otra semifinal estará protagonizada por Paraguay, ganador de la Zona 2, y Unión Andina, escolta de la Zona 1. Ambos seleccionados se enfrentarán desde las 11.

Todos los resultados de la fase de grupos

Zona 1

Santiago del Estero 39 - Unión Andina 3

Unión Andina 12 - Jujuy 7

Santiago del Estero 54 - Jujuy 0

Zona 2

Paraguay 34 - Formosa 0

Misiones 26 - Formosa 0

Paraguay 20 - Misiones 15

El programa completo del domingo

La jornada decisiva del Select 12 Norte comenzará a las 9 con el encuentro por el quinto puesto y continuará con las semifinales. Por la tarde se disputarán los partidos que definirán las posiciones finales.

Horario

Partido

Instancia

9:00

Formosa vs. Jujuy

Quinto puesto

10:00

Santiago vs. Misiones

Semifinal 1

11:00

Paraguay vs. Andina

Semifinal 2

16:00

A definir

Tercer puesto

17:00

A definir

Final



Santiago del Estero llega a las semifinales con dos triunfos contundentes y sin conocer la derrota, con la ilusión de mantener su gran nivel y conseguir el pase a la final del Campeonato Argentino Juvenil.