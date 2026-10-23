River prepara el clásico ante Racing con dos bajas importantes: el equipo que se perfila

Marcos Acuña continúa entrenándose diferenciado y prácticamente está descartado para el domingo, mientras que Lucas Martínez Quarta deberá cumplir una fecha de suspensión. Leonardo Ponzio realizaría un solo cambio respecto del equipo que goleó a Belgrano.

Hoy 19:46

River Plate se prepara para recibir a Racing este domingo desde las 19.15 en el estadio Monumental, en un clásico clave para sus aspiraciones de clasificarse a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. Con ese objetivo, Leonardo Ponzio comienza a definir el equipo titular, aunque deberá afrontar el compromiso con dos ausencias importantes en la defensa.

El Millonario llega entonado después de golear 3 a 0 a Belgrano en Córdoba, una actuación que dejó conforme al entrenador. Por ese motivo, la intención del cuerpo técnico sería mantener la base del equipo y realizar una sola modificación obligada: el ingreso de Lautaro Rivero en reemplazo de Lucas Martínez Quarta, quien llegó al límite de amonestaciones.

Marcos Acuña sigue sin recuperarse y sería baja ante Racing

Una de las principales preocupaciones pasa por Marcos Acuña, quien todavía no logró recuperarse de las molestias físicas que sufrió durante el empate frente a Sarmiento en Junín.

El lateral izquierdo debió abandonar aquel encuentro durante el segundo tiempo debido a un traumatismo en el empeine izquierdo y molestias en el hombro del mismo lado.

Estas dolencias le impidieron participar de la victoria frente a Belgrano y, pese al paso de los días, el Huevo continúa trabajando de manera diferenciada, por lo que su presencia ante Racing está prácticamente descartada.

En consecuencia, Francisco Ortega volvería a ocupar el lateral izquierdo, tal como ocurrió en la última presentación del conjunto de Núñez.

Lautaro Rivero reemplazará al suspendido Martínez Quarta

La otra modificación obligada será en la zaga central. Lucas Martínez Quarta recibió su quinta tarjeta amarilla frente a Belgrano y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no estará disponible para enfrentar a la Academia.

Su reemplazante sería Lautaro Rivero, quien tendría su primera titularidad desde que Leonardo Ponzio asumió como entrenador de River.

La ausencia de Martínez Quarta también tiene un aspecto favorable para el Millonario: el defensor quedará habilitado para disputar el Superclásico frente a Boca, programado para el domingo 1° de noviembre, sin arrastrar amonestaciones.

Por otra parte, Sebastián Driussi y Fausto Vera continuarían entre los suplentes, luego de las buenas actuaciones de Lucas Beltrán y Aníbal Moreno, respectivamente.

El probable once de River para recibir a Racing

Con la base del equipo que viene de conseguir una importante victoria en Córdoba, Ponzio apostaría por la continuidad de sus titulares para enfrentar a Racing.

La posible formación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El clásico se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

De todos modos, el entrenador terminará de definir la formación en los últimos entrenamientos, especialmente por la evolución física de Acuña y las alternativas disponibles en la defensa.