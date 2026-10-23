Estudiantes santiagueños participan de la final nacional del Certamen Argentino de Filosofía

La delegación de Santiago del Estero compite en Villa La Angostura, Neuquén, en un encuentro que reúne a jóvenes de distintas provincias para poner a prueba sus conocimientos y su pensamiento crítico.

Hoy 19:11

La delegación de Santiago del Estero se encuentra en Villa La Angostura, provincia de Neuquén, para participar de la Final Nacional del Certamen Argentino de Filosofía, un encuentro federal organizado por la Secretaría de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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La actividad se desarrolla de manera presencial entre el 22 y el 24 de octubre en la Residencia Inacayal, donde estudiantes de distintas provincias del país ponen a prueba sus conocimientos y habilidades para reflexionar sobre problemas complejos, construir argumentos y fundamentar sus propias ideas.

El certamen tiene como objetivo promover el pensamiento crítico a través de la elaboración individual de un ensayo filosófico, una propuesta que busca fortalecer las capacidades de análisis, reflexión y argumentación de los jóvenes durante su formación escolar.

La representación provincial está conformada por cinco estudiantes que lograron superar la etapa jurisdiccional eliminatoria y acceder a la instancia nacional. Entre ellos se destaca una alumna que obtuvo el primer puesto en la competencia realizada en Santiago del Estero.

Los jóvenes que participan de esta experiencia son Evangelina Acosta, Celeste Denisse Escobedo, Morena Nazae Vinocur, Juan Cruz Viana Danielsen y Morena Aimé Velozo Coman.

Los alumnos pertenecen a distintas instituciones educativas de la provincia: el Colegio Mater Dei, la Escuela Secundaria Normal Manuel Belgrano, el Colegio Secundario Sagrado Corazón de Jesús y el Colegio Hermano Hermas de Bruijn.

La participación de los estudiantes cuenta con el respaldo de las autoridades educativas y el acompañamiento de los docentes que trabajaron en la preparación académica y la coordinación del proyecto.

La coordinación provincial está a cargo de la profesora Gimena Eschandi, mientras que la preparación de los alumnos fue acompañada por los profesores Christian Escandell y Rodolfo Guzmán, junto con las profesoras Elisabeth Pilar Gamboa y Gimena Eschandi.

En Villa La Angostura, la comitiva cuenta con la presencia de la rectora Claudia Centeno, además de las profesoras Elisabeth Gamboa, Domínguez Córdoba y María Eva de la Cruz, y el profesor Joaquín Miranda.

La participación en la final nacional representa una oportunidad para que los jóvenes santiagueños compartan sus conocimientos con estudiantes de otras jurisdicciones, intercambien puntos de vista y pongan en práctica las herramientas desarrolladas en las aulas.

A través de este tipo de propuestas, la filosofía se convierte en un espacio para el diálogo, la reflexión y la construcción de ideas propias, al tiempo que promueve el desarrollo de habilidades fundamentales para la formación académica y ciudadana de los estudiantes.