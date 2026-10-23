Lucas Lorenzen se ilusiona con su llegada a Olímpico: “Puedo aportar energía, intensidad física y lanzamiento exterior”

El alero estadounidense analizó sus primeros partidos en la Liga Nacional, destacó el respaldo de sus compañeros y el cuerpo técnico, y aseguró que buscará aportar intensidad, fortaleza física y lanzamiento perimetral al conjunto bandeño.

Hoy 18:22

Lucas Lorenzen comenzó a dar sus primeros pasos con la camiseta de Olímpico de La Banda y se mostró entusiasmado con esta nueva etapa de su carrera. Tras disputar sus dos primeros encuentros en la Liga Nacional de Básquet, el alero estadounidense compartió sus sensaciones sobre su adaptación al equipo y explicó qué características de su juego espera poner al servicio del conjunto bandeño.

“Creo que puedo aportar mucha energía. Me gusta jugar con intensidad, ser muy físico y lanzar desde el perímetro. También puedo utilizar mi tamaño y mi fuerza para superar a los rivales y generar ventajas”, expresó Lorenzen, quien busca convertirse en una alternativa importante para el equipo en ambos costados de la cancha.

Sus primeros pasos en la Liga Nacional

El estadounidense reconoció que todavía necesita encontrar su mejor ritmo de competencia y adaptarse a las particularidades del básquet argentino. Sin embargo, remarcó que el acompañamiento del plantel y los entrenadores resulta fundamental durante este proceso.

“Se siente muy bien volver a jugar al básquet profesional después de tanto tiempo. Ahora necesito encontrar mi ritmo y acostumbrarme a algunas cosas. Es un proceso de adaptación, pero mis compañeros y los entrenadores están haciendo que todo sea mucho más sencillo”, señaló.

Su llegada a Olímpico también representa un desafío personal, ya que se trata de su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos. En ese sentido, el alero destacó las buenas sensaciones que le dejaron sus primeros días en el país.

“Es una experiencia muy buena y emocionante. Es mi primera vez aquí, ya tuve la oportunidad de disputar algunos partidos y conocer a mis compañeros. Hasta ahora todo viene siendo muy positivo y estoy entusiasmado por lo que viene”, manifestó.

El objetivo de asumir un rol importante en Olímpico

Más allá de sus condiciones técnicas y físicas, Lorenzen dejó en claro que pretende involucrarse cada vez más en el funcionamiento colectivo y asumir mayores responsabilidades a medida que avance su adaptación.

“Espero poder asumir en algún momento un rol de liderazgo. Me gusta transmitir una actitud positiva, buena energía y ayudar al equipo de todas las maneras posibles”, concluyó.

De esta manera, Lorenzen afronta con entusiasmo su incorporación al Negro bandeño, con la intención de consolidarse dentro del plantel y contribuir al rendimiento del equipo en la Liga Nacional.