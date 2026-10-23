Conmoción en el Bayern Múnich: Vincent Kompany se desplomó en un entrenamiento y fue hospitalizado

El entrenador belga, de 40 años, sufrió una descompensación mientras observaba una práctica del equipo filial. Fue trasladado en ambulancia a un hospital y permanece bajo supervisión médica.

Hoy 17:34

El fútbol alemán atraviesa momentos de preocupación luego de que Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, se desplomara este viernes en el centro de entrenamiento del club y debiera ser trasladado de urgencia a un hospital. El episodio ocurrió en las instalaciones de Säbener Straße, mientras el técnico presenciaba una práctica del equipo filial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron medios alemanes, el entrenador de 40 años sufrió una descompensación que motivó un importante operativo de emergencia. Un helicóptero de rescate aterrizó en el predio, aunque finalmente Kompany fue trasladado en ambulancia a un centro médico de Múnich.

De acuerdo con la información difundida por Sky Sport de Alemania, el estado de salud del técnico belga es estable, aunque permanece bajo observación mientras los especialistas realizan estudios para determinar las causas del episodio.

El comunicado del Bayern Múnich sobre la salud de Kompany

Ante la preocupación generada por lo sucedido, el club alemán emitió un comunicado oficial en el que confirmó la hospitalización de su entrenador.

"Vincent Kompany tuvo que recibir atención médica este viernes tras sufrir un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure", señaló la institución.

Además, explicó que el técnico estaba observando la actividad del segundo equipo y que será sometido a exámenes médicos exhaustivos y permanecerá bajo supervisión profesional.

Por su parte, el director general deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, transmitió un mensaje de respaldo al entrenador.

"La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad", expresó el dirigente, quien aseguró que el club brindará toda la asistencia necesaria y respetará los tiempos de recuperación del belga.

Mientras tanto, el cuerpo técnico asumirá temporalmente la conducción de los entrenamientos y las responsabilidades deportivas del plantel profesional.

Una infección viral que ya había afectado su actividad

El episodio se produjo después de varios días complicados para Kompany, quien venía atravesando una infección viral que lo había obligado a reducir sus actividades habituales.

A pesar de las molestias físicas, el entrenador estuvo presente en el banco de suplentes durante la goleada por 6-1 frente al RB Leipzig, aunque posteriormente decidió no brindar declaraciones a la prensa.

Su estado de salud también le impidió participar de algunos entrenamientos y de la conferencia de prensa previa al encuentro de Champions League ante el Arsenal, que terminó igualado 2-2. En aquella oportunidad, su ayudante Aaron Danks lo reemplazó ante los medios.

Si bien el entrenador había regresado a sus funciones, todavía no se confirmó si la infección viral está relacionada con la descompensación que sufrió este viernes.

La situación genera incertidumbre en el Bayern Múnich, que tiene previsto enfrentar al Friburgo este domingo por la Bundesliga. Por el momento, la prioridad de la institución es la recuperación de su entrenador, mientras se aguardan novedades sobre su evolución médica.