Boca en alerta: Uruguay reservó a Miguel Merentiel y podría perderse la semifinal ante Banfield

El delantero xeneize figura en la lista preliminar de Diego Forlán para la próxima fecha FIFA. Si queda entre los convocados definitivos, Rodolfo Arruabarrena podría sufrir una baja importante para el cruce por la Copa Argentina.

Hoy 17:44

Boca Juniors podría perder a una de sus principales figuras para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. Miguel Merentiel fue incluido en la lista de futbolistas reservados por la selección de Uruguay para la próxima fecha FIFA y, en caso de ser convocado definitivamente, su presencia frente al Taladro quedaría seriamente comprometida.

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Diego Forlán, entrenador de la Celeste, volvió a considerar al delantero xeneize, tal como había ocurrido en la anterior ventana internacional. En aquella oportunidad, Merentiel integró la nómina preliminar, pero finalmente quedó fuera de la convocatoria definitiva y pudo disputar el encuentro de cuartos de final ante Racing, que terminó con una victoria de Boca por 3-2.

La nueva lista de Uruguay presenta pocas modificaciones en el sector ofensivo. La principal novedad es la incorporación de Bruno Damiani, futbolista de Philadelphia Union, en reemplazo de Agustín Martínez, de Talleres.

Además, Forlán volvió a reservar a Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez, quienes habían formado parte de las últimas convocatorias de la selección uruguaya.

Merentiel atraviesa un gran presente futbolístico en Boca, por lo que su posible participación con Uruguay genera expectativa, aunque todavía deberá esperar el anuncio de la nómina definitiva para conocer si será parte de los compromisos internacionales.

Boca podría sufrir más bajas por la fecha FIFA

La situación de Merentiel no es la única que preocupa al cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena, ya que otros futbolistas del plantel también podrían ser convocados por sus respectivas selecciones.

Uno de ellos es Álvaro Montero, quien podría volver a recibir el llamado de Colombia, como ocurrió durante la anterior fecha FIFA, cuando se perdió el encuentro frente a Racing por la Copa Argentina.

Otro caso es el de Leonel Flores, que aparece entre las alternativas de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Sin embargo, desde el entorno de la Albiceleste ya demostraron predisposición para permitirle disputar compromisos importantes con Boca.

También aparecen como posibles convocados Lautaro Blanco, seguido de cerca por el cuerpo técnico argentino, y Carlos Palacios, quien podría regresar a la selección chilena después de recuperar continuidad en el Xeneize.

Una semifinal clave en el horizonte

Boca se prepara para afrontar una etapa decisiva de la temporada, con la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield y la final de la Copa Sudamericana entre sus principales objetivos.

La posibilidad de perder jugadores por compromisos internacionales representa un inconveniente para Arruabarrena, que buscará contar con la mayor cantidad de futbolistas disponibles.

Por el momento, la presencia de Merentiel ante Banfield dependerá de la decisión final de Diego Forlán. Mientras tanto, en Boca seguirán atentos a las convocatorias internacionales para definir la planificación de uno de los partidos más importantes del semestre.