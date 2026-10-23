Renunció Julián Curi y suma otra salida en el Ministerio de Seguridad

El funcionario encargado de los asuntos penitenciarios dejó su puesto tras diferencias con la conducción de la cartera nacional. La disputa estuvo vinculada con la estrategia frente a la sobrepoblación carcelaria.

Hoy 17:31

En las últimas horas se confirmó una nueva salida en el gobierno de Javier Milei. Se trata de Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios y dirigente cercano a Patricia Bullrich, quien presentó este viernes su renuncia indeclinable al cargo y solicitó que sea aceptada de manera inmediata.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el escrito dirigido al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó la intervención de un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires en asuntos vinculados con decisiones de la Justicia federal.

Curi fue abogado de Bullrich y la acompañó durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad Nacional. En su presentación, vinculó su salida con el conflicto judicial que derivó en un apercibimiento en su contra por una presunta desobediencia y un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El funcionario sostuvo que su decisión responde a la defensa del carácter federal del Servicio Penitenciario Federal y cuestionó lo que consideró una intromisión de la jurisdicción porteña sobre resoluciones adoptadas por jueces federales.

En el escrito, Curi afirmó que fue apercibido por la Justicia porteña ante la posible comisión de los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También señaló que se dispuso la aplicación de sanciones económicas diarias sobre su patrimonio.

El subsecretario cuestionó la actuación del tribunal local y la contrapuso con las decisiones que, según sostuvo, habían adoptado distintos jueces federales. En ese marco, presentó su renuncia como una respuesta al conflicto jurisdiccional y una defensa del federalismo establecido por la Constitución Nacional.

En el tramo final de su presentación, Curi agradeció al Presidente, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Bullrich por el respaldo recibido durante su gestión. No mencionó a la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

“Deseo expresar mi agradecimiento al presidente de la Nación, Javier Milei; a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y, especialmente, a la señora senadora nacional Patricia Bullrich, por la confianza, acompañamiento, respaldo y respeto demostrados durante mi gestión”, escribió.

El funcionario pidió que su dimisión sea aceptada de inmediato. El eje de su presentación fue el cuestionamiento a la intervención de la Justicia porteña en un conflicto que, según su interpretación, compromete las competencias del fuero federal y el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal.