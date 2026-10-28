Farmacia La Esquina inaugura una nueva sucursal con descuentos de hasta 50%, regalos y sorteos

El nuevo local abrirá este jueves 29 de octubre, desde las 7:30, en avenida Solís 567, casi Colón. Habrá promociones especiales durante toda la jornada y actividades para las familias a partir de las 18.

Hoy 08:27

Farmacia La Esquina llega al barrio Tradición con una nueva sucursal para estar más cerca de los vecinos de la zona sur de Santiago del Estero. El local ofrecerá medicamentos y productos de perfumería, con un equipo de trabajo dispuesto a brindar una atención cálida, cercana y de calidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con 30 años de trayectoria en Santiago del Estero, Farmacia La Esquina construyó su propuesta de valor alrededor del servicio y el vínculo con cada cliente. Esa forma de acompañar a la comunidad estará presente también en esta nueva sucursal, donde el equipo recibirá a los vecinos y los ayudará en sus consultas y compras.

La apertura será este jueves 29 de octubre, desde las 7:30. Para celebrar el comienzo de esta nueva etapa, habrá regalos para los primeros clientes y promociones especiales disponibles únicamente durante ese día.

Promociones y descuentos especiales por la inauguración

Entre las ofertas destacadas habrá jabones Dove y Palmolive con promociones de hasta 2x1, todos los desodorantes 2x1 y productos capilares con ofertas de hasta 2x1.

También se ofrecerán shampoos Dove y Pantene 2x1, y shampoo y acondicionador Elvive con 50% de descuento.

Las promociones incluirán además pañales con hasta 50% OFF, leches con ofertas de hasta 2x1, tinturas y cremas con descuentos de hasta 50% y suplementos deportivos con hasta 40% OFF.

Además, con la compra de una fragancia, los clientes podrán llevarse otra de regalo.

Juegos, sorteos y sorpresas para toda la familia

Por la tarde, la celebración continuará con una propuesta especial para compartir en familia.

Desde las 18 habrá juegos, animación, sorteos, regalos y muchas sorpresas para los clientes y vecinos que se acerquen a festejar la apertura.

La invitación es a disfrutar de una jornada diferente, conocer las instalaciones del nuevo local y celebrar juntos la llegada de Farmacia La Esquina al barrio Tradición.

Una nueva sucursal para estar más cerca de los vecinos

Con esta apertura, Farmacia La Esquina amplía su presencia en Santiago del Estero, manteniendo su propuesta de atención cercana y el servicio que caracteriza a la firma desde hace 30 años.

La farmacia invita a la comunidad del barrio Tradición y de toda la zona sur a acercarse este jueves 29 de octubre a avenida Solís 567, casi Colón, para conocer su nueva sucursal y aprovechar los beneficios de inauguración.

Un nuevo espacio, con el servicio de siempre.