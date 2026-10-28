El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 28 de octubre: máxima de 25°C y cielo mayormente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas agradables, una mínima de 16°C y una máxima de 25°C. Para el jueves se prevé un leve ascenso de la temperatura y la llegada de tormentas aisladas y chaparrones.

Hoy 01:37

Este miércoles 28 de octubre, Santiago del Estero tendrá una jornada con temperaturas agradables y abundante nubosidad, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 25°C, en un día que estará marcado por la presencia de nubes y una baja probabilidad de precipitaciones.

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Durante la madrugada, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 16°C y vientos leves del sudoeste. Para la mañana se anticipan condiciones similares, con una temperatura que ascenderá hasta los 20°C y vientos provenientes del noreste.

Por la tarde, la temperatura alcanzará los 25°C previstos como máxima, mientras que el cielo continuará mayormente nublado. Los vientos soplarán del noreste a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, se espera un descenso de la temperatura hasta los 22°C, con cielo nublado y vientos del este. La probabilidad de precipitaciones será baja durante toda la jornada, con valores de entre el 0% y el 10%.

Jueves con tormentas y chaparrones

Para el jueves 29 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 17°C y una máxima de 27°C. Sin embargo, las condiciones meteorológicas comenzarían a cambiar con la llegada de la inestabilidad.

Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Para la mañana continuarían las tormentas aisladas, aunque con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%.

Por la tarde, el pronóstico indica la posibilidad de chaparrones, con una temperatura que alcanzaría los 27°C. En tanto, hacia la noche se espera una mejora de las condiciones, con cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 22°C y sin probabilidades de precipitaciones.

De esta manera, el miércoles se perfila como una jornada mayormente nublada y con temperaturas moderadas, mientras que el jueves podrían regresar las lluvias a Santiago del Estero, principalmente durante las primeras horas del día.