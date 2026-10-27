Lula cruzó a Flávio Bolsonaro por su llegada a EE.UU.: “Quien sale escondido debe alguna cosa”

El presidente brasileño cuestionó la salida del senador hacia territorio norteamericano después de perder el balotaje y afirmó que podría haberse quedado en el país para demostrar su inocencia. Además, calificó de “vergonzosa” su decisión.

Hoy 19:38

Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó duras críticas contra Flávio Bolsonaro luego de que el senador llegara a Estados Unidos junto a su familia, tras perder el balotaje presidencial del domingo. Durante una celebración por su cumpleaños número 81, el mandatario cuestionó su salida del país y sostuvo que debería haberse quedado para responder a las acusaciones en su contra.

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“Lamento que haya salido de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrar que las acusaciones no son verdaderas”, expresó Lula ante sus simpatizantes en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia.

En el mismo discurso, el presidente calificó de “vergonzoso” el accionar de su rival electoral y apuntó contra su entorno familiar. “Lamentablemente, la familia Bolsonaro es eso: lamebotas de Estados Unidos”, afirmó, según consignaron los medios brasileños Exame y Metrópoles.

“Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”

Lula también se refirió a las circunstancias en las que Flávio Bolsonaro abandonó Brasil y cuestionó que lo hiciera poco después de la derrota electoral.

“Quien no debe, no teme. El ciudadano que sale escondido del país es porque debe alguna cosa”, manifestó el mandatario, al insistir en que el senador tendría que haber permanecido en territorio brasileño para defenderse de las acusaciones.

El presidente aseguró además que la salida del país representó una falta de respeto hacia los propios votantes de Bolsonaro. Según sostuvo, abandonar Brasil después de perder las elecciones plantea interrogantes sobre la conducta del dirigente.

Lula comparó la situación con sus propias derrotas electorales

Durante su intervención, el mandatario recordó que permaneció en Brasil después de perder las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998, y contrastó esa decisión con la salida de su adversario.

“Perdí en 1989 y me quedé aquí; perdí en 1994 y me quedé aquí; perdí en 1998 y me quedé aquí”, expresó Lula, de acuerdo con la cobertura de Exame.

También recordó su situación judicial en 2018, cuando fue detenido en el marco de la operación Lava Jato. En ese contexto, afirmó que había recibido invitaciones para abandonar el país, pero optó por permanecer en Brasil y presentarse ante la Policía Federal.

“Tuve muchas invitaciones para salir del país, pero decidí quedarme y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y demostrar mi inocencia”, sostuvo.

Lula permaneció 580 días detenido y recuperó la libertad después de que el Supremo Tribunal Federal anulara sus condenas.

La salida de Flávio Bolsonaro y la situación judicial

La llegada del senador a Estados Unidos se produjo después de que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenara que entregara sus pasaportes común y diplomático y que no abandonara Brasil.

La medida se dictó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas que involucra al senador y al empresario Willer Tomaz. Las sospechas están vinculadas con operaciones financieras y plataformas de apuestas y pagos.

Según las informaciones difundidas este martes, Flávio Bolsonaro viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas. En paralelo, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense confirmó que el Gobierno de Donald Trump otorgará visas a la familia para permitir su ingreso al país.

Mientras continúan las repercusiones por su salida, Lula también cuestionó que Bolsonaro pueda sostener en el exterior que Brasil carece de democracia. “Si no hubiera democracia, un miliciano no sería candidato a presidente”, afirmó, en otra de las frases recogidas por Metrópoles.

Las declaraciones del mandatario se conocieron durante la jornada de su cumpleaños número 81 y dos días después de su victoria electoral. Sus críticas profundizaron el enfrentamiento político con el senador, cuya llegada a Estados Unidos y situación judicial continúan generando repercusiones en Brasil.