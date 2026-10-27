Entregaron premios de hasta $300.000 por la Maratón de El Liberal y aún quedan $15 millones por sortear

Los ganadores del primer sorteo recibieron sus premios este martes en Santiago del Estero. El próximo domingo 1 de noviembre se realizará el sorteo mayor entre los atletas presentes, tras las carreras de 10K y 21K.

Hoy 20:38

La expectativa por la Maratón Aniversario de El Liberal sigue creciendo en Santiago del Estero. Este martes se realizó la entrega de los premios correspondientes al primer gran sorteo del evento deportivo, con ganadores que recibieron $150.000 y hasta $300.000, mientras que todavía quedan $15 millones por sortear durante la jornada central de la competencia.

La entrega se llevó a cabo en el local de Tarjeta Sol, ubicado en la Galería Plaza Mayor, donde los beneficiarios se acercaron para retirar sus premios y celebrar antes de la tradicional cita deportiva.

Según se informó, los ganadores recibieron $150.000 cada uno, mientras que cuatro participantes duplicaron el monto y cobraron $300.000 por ser socios activos de Tarjeta Sol.

Además de los premios en efectivo, durante el sorteo también se adjudicaron dos pares de zapatillas de Blow Sport. En tanto, todavía resta concretar la entrega de los premios correspondientes a los ganadores que residen en el interior provincial y que no pudieron acercarse a retirarlos.

El domingo se sortearán $15 millones entre los corredores

La mayor expectativa está puesta en el próximo domingo 1 de noviembre, cuando se desarrollará la jornada principal de la Maratón de El Liberal, con las competencias de 10 y 21 kilómetros.

Una vez finalizadas las carreras, la organización realizará el sorteo de $15 millones entre los atletas que se encuentren presentes frente al escenario al momento de la premiación.

De esta manera, la tradicional competencia santiagueña sumará un atractivo especial para los participantes, que además de afrontar el desafío deportivo tendrán la posibilidad de quedarse con uno de los premios más importantes de esta edición.

La cuenta regresiva ya está en marcha para una nueva edición de la Maratón de El Liberal, que combinará deporte y importantes premios en efectivo durante el cierre de la jornada del domingo.