Norma Fuentes inauguró el camping Las Casuarinas y destacó los espacios para el encuentro familiar

La intendente encabezó la inauguración de la remodelación integral del tradicional camping del Parque Aguirre, que incorpora piscinas, quinchos, sanitarios, sectores de acampe y nuevas instalaciones deportivas. Durante su discurso, destacó la importancia de los espacios públicos.

Hoy 20:41

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, encabezó este martes la inauguración de las obras de remodelación integral del camping Las Casuarinas, un predio de dos hectáreas y media que fue renovado para ofrecer nuevas alternativas de recreación, deporte y encuentro familiar. Estuvo acompañada por Mario Benavente, secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, y Carlos Dapello, secretario de Deportes y Recreación de la Provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su discurso, la funcionaria destacó la importancia de contar con espacios públicos que puedan disfrutar tanto los vecinos de la ciudad como los turistas que llegan a Santiago del Estero. En ese sentido, mencionó las posibilidades de acampe, el uso de motorhomes, las piscinas y los sectores con asadores destinados a las reuniones familiares.

“Este lugar está pensado no solamente para todos ustedes, sino también para todos los vecinos de otras provincias que van a venir a disfrutar”, expresó.

La obra incorporó un sector de piscinas cercadas, con una pileta infantil equipada con juegos de agua y otra de mayor profundidad, además de baños, vestuarios, diez quinchos equipados, una zona de acampe y un salón climatizado con capacidad para 80 personas. También se sumaron canchas de básquet 3x3, juegos infantiles, una plaza saludable y espacios para actividades recreativas.

El valor de los espacios públicos

En otro tramo de su mensaje, Fuentes hizo hincapié en la importancia de promover los encuentros comunitarios y el uso compartido de los espacios públicos.

“Esta sociedad que muchas veces uno observa con cierta preocupación, en donde cada uno va pensando en lo personal, nosotros pensamos en lo colectivo”, manifestó.

La intendente también vinculó la puesta en valor del camping con el desarrollo del corredor deportivo Diego Maradona, que se extiende desde el Hipódromo hasta la pista de skate e incorpora distintos sectores destinados a la actividad física.

“Somos la cara visible de Santiago del Estero”, afirmó al referirse a la importancia de contar con instalaciones que puedan recibir a visitantes de otras provincias y ofrecer propuestas recreativas y deportivas.

Finalmente, la intendente destacó la continuidad de las obras impulsadas por el municipio y el acompañamiento del exgobernador Gerardo Zamora y del actual gobernador Elías Suárez. Además, anticipó que el mandatario provincial participará este miércoles de la inauguración de la Plaza de la Ciencia.

“Santiago no se detiene, Santiago sigue pensando cómo va a hacer para seguir trabajando con responsabilidad, con compromiso”, concluyó.