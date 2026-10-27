EN VIVO I Independiente BBC debuta en la Liga Argentina ante Santa Paula de Gálvez

El conjunto dirigido por Javier Montenegro comenzará este martes su participación en la temporada 2026/27 desde las 21.30 en el estadio Israel Parnás. El equipo santiagueño buscará arrancar con una victoria ante su gente.
Independiente BBC pondrá primera este martes en una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, cuando reciba a Santa Paula de Gálvez desde las 21.30 en el estadio Israel Parnás. El conjunto de calle Salta iniciará una campaña de transición, con varias caras nuevas y la conducción técnica de Javier Montenegro.
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