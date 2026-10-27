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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 OCT 2026 | 23º
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EN VIVO I Independiente BBC debuta en la Liga Argentina ante Santa Paula de Gálvez

El conjunto dirigido por Javier Montenegro comenzará este martes su participación en la temporada 2026/27 desde las 21.30 en el estadio Israel Parnás. El equipo santiagueño buscará arrancar con una victoria ante su gente.

Hoy 21:53

Independiente BBC pondrá primera este martes en una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, cuando reciba a Santa Paula de Gálvez desde las 21.30 en el estadio Israel Parnás. El conjunto de calle Salta iniciará una campaña de transición, con varias caras nuevas y la conducción técnica de Javier Montenegro.

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TEMAS Independiente BBC Liga Argentina de Básquet
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