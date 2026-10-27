Los Harlem Globetrotters brindaron una conferencia de prensa en Santiago del Estero antes de su show en La Banda

El legendario equipo de básquetbol se presentó este martes ante los medios de comunicación, en la previa del espectáculo que ofrecerá este miércoles 28 de octubre, desde las 21, en el Club Ciclista Olímpico.

Hoy 20:50

Los Harlem Globetrotters ya se preparan para deslumbrar al público santiagueño con un espectáculo único en el marco de su gira mundial por los 100 años de historia. Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa en un hotel de Santiago del Estero, donde se presentó el evento que tendrá lugar este miércoles 28 de octubre en la ciudad de La Banda.

El encuentro con los medios de comunicación se desarrolló desde las 19 en el hotel ubicado en la intersección de Independencia y Avellaneda, y sirvió como antesala de una presentación que promete reunir deporte, entretenimiento y diversión para toda la familia.

Un espectáculo que promete sorprender a La Banda

Los Harlem Globetrotters se presentarán este miércoles 28 de octubre, desde las 21, en el estadio del Club Ciclista Olímpico de La Banda, donde desplegarán sus tradicionales habilidades con la pelota, acrobacias, jugadas sorprendentes y momentos de humor.

Con un siglo de trayectoria, el reconocido equipo se convirtió en un verdadero ícono del básquetbol mundial gracias a una propuesta que combina talento deportivo, destreza, entretenimiento e interacción con el público.

Su particular estilo, que trasciende lo estrictamente deportivo, conquistó a distintas generaciones alrededor del mundo y convirtió cada presentación en una experiencia pensada para espectadores de todas las edades.

La llegada a Santiago del Estero forma parte de una gira especial con la que los Globetrotters celebran sus 100 años de historia, llevando su espectáculo a diferentes escenarios internacionales.

De esta manera, La Banda se prepara para recibir este miércoles a uno de los equipos de exhibición más famosos del mundo, en una noche que promete combinar básquetbol, humor y acrobacias en el estadio del Club Ciclista Olímpico.