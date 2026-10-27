Araujo analizó la planificación del Gobierno provincial en un contexto económico complejo

En diálogo con Noticiero 7, el jefe de Gabinete se refirió a la presentación del Plan Estratégico 2027-2028 y a la apuesta por el desarrollo productivo, la obra pública y la industrialización de las materias primas.

Hoy 21:11

Víctor Araujo, jefe de Gabinete, destacó la importancia de la reunión plenaria del Consejo Económico y Social, encabezada por el gobernador Elías Suárez, en la que se presentó el Plan Estratégico 2027-2028 y se anunciaron medidas orientadas a fortalecer la producción, el empleo, la infraestructura y el desarrollo de Santiago del Estero.

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En entrevista con Noticiero 7, Araujo explicó que el Consejo Económico y Social es un organismo contemplado en la Constitución provincial que fue puesto en funcionamiento al inicio de la actual gestión. En ese sentido, consideró que la reunión tuvo un significado especial al coincidir con el primer aniversario del mandato del gobernador.

“Es una especie de balance”, señaló, al referirse a la exposición de Suárez, quien presentó de manera sintética los avances alcanzados durante el primer año de gestión y los objetivos previstos para el próximo período.

El funcionario resaltó, además, el carácter plural del Consejo, al que definió como un ámbito de consenso en el que confluyen representantes de la educación, la ciencia, los trabajadores y otros sectores de la sociedad. Según explicó, el intercambio de ideas y el análisis de las distintas problemáticas permitieron elaborar propuestas que fueron consideradas en la planificación gubernamental para 2027.

En esa línea, valoró el trabajo articulado de los integrantes del organismo y sostuvo que la imagen institucional que dejó el encuentro fue representativa del diálogo entre los distintos sectores. “Todos pudieron manifestarse y, mediante el diálogo, encontrar soluciones a distintas problemáticas durante el año”, destacó.

Araujo también repasó algunas de las acciones desarrolladas por el Gobierno provincial durante el primer año de gestión, entre ellas la puesta en marcha de agencias, el programa Santiago Crece con Vos y distintas iniciativas de capacitación y formación que alcanzaron a diferentes puntos del territorio santiagueño.

En materia educativa, mencionó los avances vinculados con el nuevo sistema de cargos directivos docentes y el trabajo realizado con los sectores público y privado. Asimismo, hizo referencia a una cifra cercana a los 4.400 millones de pesos, que, según indicó, tuvo un impacto importante en distintos sistemas privados y emprendimientos.

Respecto del desarrollo productivo, subrayó los indicadores vinculados con la ganadería y la producción agrícola, con especial referencia al algodón, el maíz, la soja y el trigo. En ese marco, sostuvo que una parte importante de las medidas previstas para 2027 estará orientada a consolidar la actividad productiva y mejorar las condiciones para su crecimiento.

Entre los anuncios, destacó el mejoramiento de caminos enripiados y la ejecución de nuevas obras de infraestructura. Explicó que estas intervenciones no solo apuntan a facilitar la salida de la producción, sino también a mejorar la conectividad y el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

El funcionario remarcó que la obra pública representa, además, una herramienta para generar puestos de trabajo de manera directa e indirecta. En la misma línea, se refirió a los cupos de viviendas sociales y a las iniciativas vinculadas con el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), que también pueden contribuir a dinamizar la actividad económica y el empleo.

Uno de los aspectos centrales de la exposición de Suárez, según Araujo, fue la decisión de sostener los anuncios con recursos propios. El jefe de Gabinete afirmó que las medidas presentadas para el plan tienen financiamiento provincial y destacó la capacidad de la administración santiagueña para proyectar obras y políticas públicas en un contexto económico complejo.

“Tenemos una situación económica difícil, pero no nos resignamos”, expresó al sintetizar el mensaje del gobernador.

Araujo sostuvo que la provincia cuenta con una economía ordenada y equilibrada, lo que permite mantener una perspectiva de desarrollo aun frente a las dificultades del escenario nacional. En ese sentido, interpretó los anuncios como una muestra de determinación política y de una orientación definida sobre el rumbo que busca seguir la gestión.

También mencionó el impulso gestionado ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que financia líneas de crédito destinadas al sector privado, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento y promover nuevas oportunidades de inversión en la provincia.

Otro de los puntos destacados fue el anuncio de una actualización de la Ley de Promoción Industrial. Araujo explicó que la iniciativa apunta a fortalecer los procesos productivos y avanzar en la industrialización de las materias primas dentro de Santiago del Estero.

El objetivo, según indicó, es generar mayor valor agregado en origen y ampliar las oportunidades laborales, evitando que la producción provincial se limite únicamente a la extracción o comercialización de materias primas.

En esa misma dirección, mencionó la incorporación y ampliación de proyectos vinculados con las energías renovables como parte de una estrategia orientada a diversificar la matriz productiva y generar nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, Araujo señaló que las obras y medidas anunciadas tienen como horizonte de ejecución el año 2027, aunque aclaró que el cumplimiento de los plazos estará condicionado por distintos factores, entre ellos las condiciones climáticas y el desarrollo de cada proyecto.

De esta manera, consideró que el Plan Estratégico 2027-2028 expresa una apuesta del Gobierno provincial por sostener la inversión pública, fortalecer el entramado productivo y mejorar la calidad de vida de los santiagueños.

El funcionario concluyó que la presentación del plan permitió mostrar tanto los avances de la gestión como las metas para el próximo año, con el diálogo institucional, la producción y la generación de empleo como ejes centrales de la agenda provincial.