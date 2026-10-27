El Gobierno provincial confirmó el pago de sueldos y la fecha de la segunda parte del bono

Los empleados de la administración pública de Santiago del Estero tendrán acreditados sus haberes de octubre este jueves 29, a partir de las 8. En tanto, la segunda parte del bono de fin de año se pagará el miércoles 11 de noviembre.
El Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero informa a todos los agentes de la administración pública provincial que la acreditación del sueldo correspondiente a Octubre estará disponible a partir de las 8hs del Jueves 29.
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A su vez, informa que la segunda parte del bono de fin de año se hará efectiva el próximo miércoles 11 de noviembre de 2026.
La adecuación en el cronograma responde a lo establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante la Comunicación Serie "A" N° 8487, a través de la cual se declaró feriado bancario el día martes 10 de noviembre, imposibilitando la operatoria habitual durante dicha jornada.
Por este motivo, los fondos correspondientes a la segunda parte del Bono de Fin de Año estarán disponibles el miércoles 11 de noviembre, garantizando la percepción del beneficio para la totalidad de los empleados públicos provinciales.