El Gobierno provincial confirmó el pago de sueldos y la fecha de la segunda parte del bono

Los empleados de la administración pública de Santiago del Estero tendrán acreditados sus haberes de octubre este jueves 29, a partir de las 8. En tanto, la segunda parte del bono de fin de año se pagará el miércoles 11 de noviembre.

Hoy 21:44

El Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero informa a todos los agentes de la administración pública provincial que la acreditación del sueldo correspondiente a Octubre estará disponible a partir de las 8hs del Jueves 29.

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A su vez, informa que la segunda parte del bono de fin de año se hará efectiva el próximo miércoles 11 de noviembre de 2026.

La adecuación en el cronograma responde a lo establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante la Comunicación Serie "A" N° 8487, a través de la cual se declaró feriado bancario el día martes 10 de noviembre, imposibilitando la operatoria habitual durante dicha jornada.

Por este motivo, los fondos correspondientes a la segunda parte del Bono de Fin de Año estarán disponibles el miércoles 11 de noviembre, garantizando la percepción del beneficio para la totalidad de los empleados públicos provinciales.