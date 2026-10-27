Estremecedor antecedente en el femicidio de Clodomira: el padre del sospechoso también cometió un crimen a puñaladas hace 14 años

Un estremecedor antecedente familiar salió a la luz tras el asesinato de María Eugenia Galván. En diciembre de 2012, el padre de Julio Emilio Tejeda mató a un vecino al que había sorprendido con su esposa. Ambos hechos presentan similitudes por el uso de un arma blanca.

Hoy 22:23

El femicidio de María Eugenia Galván, de 35 años, ocurrido en la ciudad de Clodomira, sumó un estremecedor dato que salió a la luz en las últimas horas: el padre de Julio Emilio Tejeda, principal sospechoso del crimen, protagonizó otro homicidio hace 14 años, cuando mató a un vecino a puñaladas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El antecedente se remonta al 29 de diciembre de 2012, cuando un violento episodio ocurrido en la localidad de Palmares, departamento Banda, terminó con la muerte de un hombre de 50 años, identificado como Bravo.

Según la información periodística de aquella época, el padre de Tejeda asesinó a su vecino después de sorprenderlo con su esposa, en un hecho que conmocionó a la comunidad y que ahora vuelve a cobrar relevancia por las similitudes con el reciente crimen de Clodomira.

De acuerdo con la reconstrucción de aquel episodio, el hombre había salido de su vivienda junto con su hijo para dirigirse a trabajar en una finca. Sin embargo, ambos decidieron regresar al domicilio porque habían olvidado un elemento necesario para sus tareas.

Fue entonces cuando sorprendieron a la mujer con un vecino de apellido Bravo, de 50 años. La situación desencadenó un violento episodio que terminó de manera trágica.

Según los antecedentes del caso, el vecino intentó escapar, pero fue perseguido hasta una zona montuosa de Palmares, donde finalmente fue alcanzado y atacado a puñaladas.

El crimen ocurrió en esa localidad del departamento Banda, situada a unos 50 kilómetros de la ciudad Capital, y fue noticia en los medios santiagueños durante diciembre de 2012.

Las similitudes con el femicidio de Clodomira

El antecedente volvió a tomar relevancia a partir del asesinato de María Eugenia Galván, ocurrido este martes en Clodomira, donde la mujer murió tras recibir una herida mortal de arma blanca en la región del tórax.

Por este último hecho, la Policía busca intensamente a Julio Emilio Tejeda, de 35 años, pareja de la víctima y principal sospechoso del femicidio, quien se dio a la fuga luego del ataque.

La coincidencia entre ambos episodios radica principalmente en el vínculo familiar entre los señalados como responsables y la utilización de un arma blanca para provocar heridas mortales, aunque los hechos ocurrieron en circunstancias diferentes y con 14 años de distancia.

El crimen de 2012 tuvo como víctima a un vecino del padre de Tejeda, mientras que el reciente hecho de Clodomira es investigado como un femicidio, debido a que la víctima era la pareja del sospechoso.

Si bien este antecedente familiar resulta llamativo, no existe información que permita establecer una relación causal entre ambos homicidios. Se trata de dos episodios distintos, que deben analizarse de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.

Continúa la búsqueda del sospechoso

Mientras tanto, continúa la investigación por el asesinato de María Eugenia Galván, cuyo cuerpo presentaba una herida de arma blanca en el pecho que le provocó la muerte.

Tras el ataque, Julio Emilio Tejeda abandonó el lugar y se dio a la fuga, por lo que se desplegó un operativo policial para intentar localizarlo.

Las tareas investigativas están a cargo de efectivos del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, bajo las directivas del fiscal Pedro Ibáñez, quien coordina las medidas judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias del femicidio.

El asesinato de Galván generó una profunda conmoción en Clodomira y se convirtió en el undécimo femicidio contabilizado en Santiago del Estero durante 2026, de acuerdo con el relevamiento difundido por Diario Panorama.

En medio de la búsqueda del principal sospechoso, el homicidio cometido por su padre en diciembre de 2012 vuelve a poner sobre la mesa un estremecedor antecedente familiar que presenta similitudes con el crimen que hoy conmociona a la provincia.