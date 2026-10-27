Detuvieron a un hombre acusado de robar en la casa de una jubilada en el barrio Ramón Carrillo

El sospechoso, de 36 años, fue interceptado por la Policía en inmediaciones del lugar tras la alerta de los vecinos. La mujer, de 76 años, recuperó todos los elementos sustraídos de su vivienda. Cuerpo:

Hoy 22:05

Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la noche del lunes, acusado de ingresar a robar en la vivienda de una jubilada de 76 años en el barrio Ramón Carrillo, de la ciudad Capital. El rápido aviso de los vecinos permitió a los efectivos policiales localizar al sospechoso y recuperar los bienes sustraídos.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 6, con la intervención de personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 2, que realizaba recorridos preventivos por la zona.

Según se informó, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Brandsen, cuando los vecinos advirtieron la presencia de un desconocido que habría ingresado al inmueble con aparentes intenciones de robo.

Tras alertar a los uniformados, los residentes aportaron detalles sobre las características físicas y la vestimenta del sospechoso. Con esa información, los efectivos lograron divisarlo sobre calle Garibaldi, cuando presuntamente intentaba escapar con varios elementos en su poder.

El hombre fue interceptado e identificado por los policías. De acuerdo con las primeras averiguaciones, tendría domicilio en el barrio Campo Contreras Viejo.

Minutos después llegó al lugar la propietaria de la vivienda, una mujer de 76 años, quien explicó que se había dirigido de urgencia a su domicilio tras recibir una notificación por la activación del sistema de alarma. Al ingresar, constató que desconocidos habían entrado y que le faltaban varios elementos.

Entre los bienes sustraídos se encontraban un cabrito, una netbook con su cargador y un perfume.

La damnificada radicó la denuncia correspondiente en sede policial y tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso que el sospechoso quedara alojado en calidad de aprehendido, acusado del supuesto delito de robo.

Finalmente, los elementos recuperados fueron restituidos a su propietaria.