Circulaban en moto por el centro, tenían pedidos de captura y uno llevaba drogas

La Policía los interceptó sobre calle 24 de Septiembre. Al verificar sus datos, descubrió que ambos eran requeridos por la Justicia y encontró estupefacientes entre las pertenencias de uno de ellos.

Hoy 22:12

Dos hombres que registraban pedidos de detención pendientes fueron interceptados por la Policía durante un control de rutina en pleno centro de la ciudad Capital. El procedimiento permitió, además, secuestrar envoltorios con cocaína y marihuana que llevaba uno de los sospechosos.

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El operativo se concretó minutos antes del mediodía de este martes, cuando efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos sobre calle 24 de Septiembre detuvieron la marcha de una motocicleta Gilera Smash en la que se movilizaban dos hombres, de 33 y 43 años.

Al consultar sus datos personales en el sistema informático de interconsultas policiales, los uniformados comprobaron que ambos registraban requerimientos judiciales vigentes.

Según se informó, sobre el hombre de 43 años, domiciliado en el barrio Avenida de La Banda, pesaba un pedido de detención en el marco de una causa por estafas reiteradas, correspondientes a tres hechos en concurso real.

En tanto, su acompañante, de 33 años y residente en el paraje Colonia Pinto, era requerido por la Justicia en una investigación por amenazas en contexto de violencia de género.

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre las pertenencias del hombre de 43 años siete envoltorios plásticos con una sustancia en polvo de color blanco y otro con una sustancia vegetal de tonalidad pardo-verdosa.

Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, solicitaron la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas, cuyos integrantes realizaron las pruebas de campo correspondientes. Los análisis arrojaron resultados positivos para cocaína y marihuana.

Tras consultar con las autoridades judiciales, la Fiscalía de Narcomenudeo dispuso que el hombre de 43 años permaneciera alojado en sede policial en calidad de aprehendido por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. Además, se dio curso al requerimiento judicial que pesaba sobre él por la causa de estafas.

Por su parte, la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar dispuso que el hombre de 33 años acreditara su situación procesal y continuara en libertad, conforme a los recaudos legales vigentes.