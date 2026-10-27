Femicidio en Clodomira: surgen nuevos datos del crimen y buscan al sospechoso en Huyamampa

Noticiero 7 reconstruyó las horas previas al asesinato de María Eugenia Vanina Galván y dio a conocer presuntas amenazas vinculadas a los celos. Mientras tanto, continúa la búsqueda de su pareja en Huyamampa.

Hoy 22:27

El femicidio de María Eugenia Vanina Galván conmocionó a la ciudad de Clodomira, departamento Banda. La mujer, de 33 años y madre de tres hijos, fue asesinada este martes de una puñalada en el tórax en la vivienda de su madre, donde se encontraba junto a una de sus hijas, de seis años, y su hermana, de 29.

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De acuerdo con la reconstrucción difundida por Noticiero 7, el ataque ocurrió alrededor de las 13.40. Tras la agresión, la hermana de la víctima pidió ayuda a la Policía y al personal sanitario, que llegó al domicilio y constató que la mujer ya no presentaba signos vitales.

El principal sospechoso es su pareja, Julio Tejeda, quien habría escapado en una motocicleta negra después del ataque.

Los celos y las presuntas amenazas previas

Una de las principales hipótesis sobre el móvil del crimen está relacionada con los celos. Según el informe televisivo, Tejeda sospechaba que Galván mantenía un vínculo con un conocido de ambos, identificado como Roy Delgado.

En ese contexto, trascendió que el sospechoso habría publicado un estado de WhatsApp con amenazas dirigidas tanto a Delgado como a su pareja. Además, aproximadamente una semana antes del crimen, le habría enviado un mensaje al hombre para confrontarlo por sus sospechas.

También se informó que la pareja habría mantenido una discusión durante la mañana del martes. Estos antecedentes forman parte de la reconstrucción del caso, aunque las circunstancias y el posible móvil deberán ser establecidos en el marco de la investigación judicial.

La búsqueda se concentra en Huyamampa

Tras el crimen, se desplegó un operativo para localizar a Tejeda. De acuerdo con la información difundida por Noticiero 7, las tareas de búsqueda se concentraban en la zona de Huyamampa, donde testigos habrían señalado que lo vieron después del ataque.

Los investigadores analizaban la posibilidad de que alguien pudiera estar brindándole refugio o ayudándolo a permanecer oculto. Sin embargo, al momento del informe, el sospechoso continuaba prófugo y no se había confirmado oficialmente su localización.

Otro dato señalado en la reconstrucción es que Tejeda tiene amputado el brazo derecho, una lesión que, según se informó, habría sufrido años atrás en un accidente de motocicleta. Esa característica física podría contribuir a su identificación.

La investigación judicial

La causa está a cargo del fiscal Pedro Ibáñez, con intervención del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, que continúa con las tareas para dar con el paradero del acusado y establecer las circunstancias del femicidio.

El caso se convirtió en el segundo femicidio registrado en octubre y elevó a 11 los casos contabilizados en Santiago del Estero durante 2026, según el relevamiento utilizado para esta reconstrucción.