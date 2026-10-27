Jorge Mukdise advirtió en LO sobre el Presupuesto 2027 y cuestionó al Gobierno por los cambios en discapacidad

El diputado analizó en Libertad de Opinión las negociaciones en el Congreso, anticipó que el Presupuesto podría tratarse el 18 de noviembre y expresó su preocupación por el cumplimiento de los compromisos asumidos con las personas con discapacidad.

Hoy 23:19

El diputado nacional por Santiago del Estero, Dr. Jorge Mukdise, del Frente Cívico, analizó el escenario político y legislativo nacional durante una entrevista en el programa Libertad de Opinión, donde se refirió al tratamiento del Presupuesto 2027, las modificaciones vinculadas con discapacidad, el debate sobre las PASO y las negociaciones entre el oficialismo y la oposición en el Congreso.

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Durante la conversación, el legislador expresó su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad y cuestionó algunas decisiones del Gobierno nacional. Además, defendió la postura del Frente Cívico en la Cámara de Diputados y aseguró que sus decisiones legislativas están orientadas a proteger los intereses de Santiago del Estero.

Presupuesto 2027: anticipó un posible tratamiento el 18 de noviembre

En primer lugar, Mukdise brindó detalles sobre el trabajo que se desarrolla en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se vienen realizando reuniones con funcionarios y representantes de distintos sectores para analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

El legislador explicó que durante los encuentros se abordaron cuestiones vinculadas con discapacidad, trabajo, educación y obras públicas, con el objetivo de evaluar el impacto de las partidas presupuestarias previstas para el próximo año.

Sin embargo, advirtió que el oficialismo busca acelerar los tiempos legislativos para conseguir el dictamen de mayoría y avanzar con el tratamiento del proyecto.

"Creemos o entendemos que hay cierto apuro para conseguir ya el dictamen. Creo que está muy cerca de tener ya dictamen de mayoría para poder tratarlo en la semana, en principio, del 18 de noviembre", señaló.

Asimismo, indicó que estaban previstas otras dos reuniones de la comisión, a las 10 y a las 14, tras las cuales podría conocerse si el Gobierno cuenta con los respaldos necesarios para obtener el dictamen definitivo.

De esta manera, el diputado consideró que el Presupuesto 2027 podría llegar al recinto durante la tercera semana de noviembre, siempre que el oficialismo consiga reunir las firmas necesarias.

Discapacidad: cuestionó los cambios del Gobierno y pidió que se respeten los compromisos

Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las políticas destinadas a las personas con discapacidad y las recientes negociaciones que permitieron avanzar con una iniciativa legislativa vinculada al sector.

Mukdise recordó que el debate se desarrolló después de un prolongado enfrentamiento entre el Gobierno nacional y distintos bloques legislativos por la legislación de emergencia en discapacidad.

En ese marco, destacó el trabajo realizado por el diputado Oscar Herrera Huat, quien, según explicó, tuvo un papel importante en la articulación de los reclamos de las organizaciones y de las propuestas presentadas por las diferentes bancadas.

"Estábamos con muchas dudas de que verdaderamente primero nos cumplan con las modificaciones que habíamos propuesto desde el bloque y, sobre todo, a instancia del diputado Oscar Herrera Huat, que es el que pudo articular las pretensiones de todos los bloques y fundamentalmente las pretensiones de las entidades que nuclean a las personas con discapacidad", manifestó.

El legislador reconoció que existió una predisposición del oficialismo a aceptar buena parte de los planteos, aunque expresó sus dudas sobre los motivos de ese cambio de postura.

En ese sentido, recordó que durante más de un año se produjeron diferencias por la ley de emergencia en discapacidad, que fue vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por el Congreso.

También mencionó los intentos de modificar su alcance a través del Presupuesto 2026 y la posterior judicialización de la normativa.

Para Mukdise, el reciente cambio de actitud del Gobierno estaría relacionado con la visita del papa León XIV a la Argentina, especialmente por las actividades previstas en el Cottolengo de Don Orione.

El diputado sostuvo que, pese a las desconfianzas iniciales, finalmente se incorporaron las modificaciones reclamadas por los bloques y las organizaciones vinculadas con discapacidad, lo que permitió avanzar con la media sanción de la iniciativa.

En ese sentido, destacó que la propuesta recibió un respaldo superior a los 240 votos, circunstancia que, según su análisis, dificultaría un eventual veto presidencial, debido al amplio consenso alcanzado.

La preocupación por los artículos del Presupuesto

Sin embargo, Mukdise advirtió que todavía existe una cuestión fundamental por resolver: garantizar que los compromisos asumidos en materia de discapacidad se reflejen efectivamente en el Presupuesto 2027.

El legislador relató que, mientras se desarrollaban las negociaciones por la nueva normativa, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto presupuestario con disposiciones que, a su entender, contradecían los acuerdos que se estaban construyendo.

Por ese motivo, señaló que uno de los planteos será revisar y modificar los artículos correspondientes para adecuarlos al texto que obtuvo media sanción.

"Entiendo que el Gobierno no puede dar, o no se puede jugar con los tiempos de las personas que verdaderamente están en una situación crítica", expresó.

En ese sentido, recordó los testimonios escuchados durante el debate parlamentario, tanto de personas con discapacidad como de prestadores de servicios y representantes de instituciones.

Según explicó, esos relatos permitieron dimensionar la gravedad de las dificultades que enfrenta el sector, particularmente por los problemas relacionados con los pagos y la actualización de las prestaciones.

Mukdise sostuvo que, aunque en las negociaciones se aceptó retirar la declaración formal de emergencia, la situación continuará siendo crítica mientras no se regularicen los pagos a los prestadores, se actualicen los nomencladores y se garantice el cumplimiento de la legislación.

"En la medida que no se pongan al día los prestadores, que no se actualicen los nomencladores, que no se cumpla con la ley, vamos a seguir en emergencia por más que la nueva ley no lo diga", advirtió.

Finalmente, expresó su expectativa de que el Gobierno nacional respete los compromisos asumidos durante las negociaciones que permitieron avanzar con la iniciativa.

El futuro de las PASO y las negociaciones en el Congreso

Otro de los temas abordados fue la discusión sobre la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en medio de las negociaciones políticas que se desarrollan entre el Gobierno y los diferentes bloques parlamentarios.

Consultado sobre las posibilidades de que el oficialismo consiga avanzar con una modificación del sistema electoral, Mukdise consideró que actualmente no contarían con los votos suficientes.

"Creo que no están los votos, pero acá nunca se sabe", señaló, aunque aclaró que las negociaciones dentro del Congreso son permanentes y pueden modificar el escenario en poco tiempo.

El diputado recordó que faltaba aproximadamente un mes para la finalización del período de sesiones ordinarias, por lo que los plazos para introducir cambios en el sistema electoral comienzan a reducirse.

También consideró que la cercanía de los próximos comicios representa una dificultad adicional para avanzar con modificaciones de este tipo.

"Estamos prácticamente a un mes de terminar las sesiones ordinarias, con lo cual se van venciendo los plazos. Ya estamos a menos de un año de la fecha probable para que se den las PASO, así que yo cada vez lo veo más difícil", explicó.

Respecto de la postura del PRO, que se manifestó a favor de mantener las primarias, Mukdise reconoció que esa posición podría complicar las aspiraciones del oficialismo, aunque evitó realizar pronósticos definitivos.

En ese sentido, sostuvo que las negociaciones parlamentarias pueden cambiar las posiciones de los legisladores y que todavía resulta prematuro anticipar cuál será el resultado final de la discusión.

El escenario opositor y la postura del Frente Cívico

Durante la entrevista también fue consultado sobre los encuentros de referentes políticos opositores, entre ellos una reciente reunión realizada en La Pampa, y las posibilidades de avanzar en acuerdos de cara al próximo escenario electoral.

Mukdise consideró que todavía falta tiempo para definir cómo se organizarán los distintos sectores políticos y señaló que existen conversaciones sobre diferentes alternativas.

"Se habla de todo, lo que pasa es que también hay que ir respetando los tiempos, no hay que apurar nada", afirmó.

El legislador explicó que dentro de los espacios opositores conviven diferentes miradas y realidades provinciales, por lo que consideró necesario continuar con las conversaciones antes de establecer definiciones.

Según su análisis, todavía podrían transcurrir algunos meses antes de que se comience a delinear con mayor claridad la conformación del escenario político.

En cuanto al trabajo legislativo, recordó que los representantes del Frente Cívico integran el bloque de Unión por la Patria, aunque remarcó que sus decisiones se adoptan priorizando los intereses de Santiago del Estero.

"Nosotros votamos, integramos el bloque de Unión por la Patria, pero además votamos siempre a favor de la provincia, siempre con el espíritu federal que tenemos y que llevamos adelante y que pregonamos desde el Frente Cívico", aseguró.

En ese sentido, explicó que el acompañamiento o rechazo a las iniciativas del Gobierno nacional responde al análisis de cada proyecto y no solamente a las diferencias políticas entre el oficialismo y la oposición.

Mukdise también cuestionó la manera en que el Poder Ejecutivo presenta algunas iniciativas legislativas y advirtió que, en determinadas oportunidades, los nombres de los proyectos no reflejan completamente su contenido.

"Lo que hace el Gobierno, y hay que decirlo, tiene una gran capacidad para ponerles nombres muy atractivos a los proyectos de ley, pero que en el contenido terminan diciendo otra cosa o no es tan efectivo como lo plantean", sostuvo.

El diputado consideró que durante el año legislativo se presentaron diferentes iniciativas cuyos artículos contenían disposiciones que, a su entender, no podían ser acompañadas por su espacio político.

Por ese motivo, defendió el trabajo que realizan los legisladores en las distintas comisiones, donde se analizan los proyectos y se buscan acuerdos para mejorar las normas antes de su tratamiento en el recinto.

"Lo hacemos muy a conciencia y la verdad que se trabaja mucho en las diferentes comisiones, conversando, tratando de sacar las mejores normas posibles", expresó.

El impacto político de las elecciones en Brasil

Finalmente, Mukdise analizó el clima político dentro de la Cámara de Diputados después del resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro.

Consultado sobre las repercusiones del resultado electoral en el oficialismo argentino, el diputado señaló que durante las reuniones de comisiones observó un ambiente más tranquilo que en otras oportunidades.

Según explicó, existe una dinámica habitual en el Congreso en la que los cruces entre oficialismo y oposición suelen ocupar gran parte de la atención pública, dejando en segundo plano las discusiones técnicas que se desarrollan durante horas.

En ese sentido, consideró que algunas provocaciones podrían formar parte de una estrategia política destinada a desplazar el foco de los argumentos legislativos hacia los enfrentamientos entre dirigentes.

"Hay una dinámica en el Congreso donde el oficialismo provoca, el bloque de Unión por la Patria por ahí reacciona, y yo siempre digo que es una actitud premeditada como para que tape algunos argumentos", manifestó.

Sin embargo, señaló que durante la jornada el ambiente había sido diferente y que los legisladores oficialistas se mostraron menos confrontativos.

"Hoy han estado bastante tranquilos, así que puede ser que todavía no hayan procesado el resultado de Brasil", concluyó Mukdise.