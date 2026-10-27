Claudio Fantini en LO: “La remontada de Lula no tiene antecedentes en la historia de Brasil”

El politólogo y analista internacional destacó la estrategia que permitió a Lula revertir el resultado de la primera vuelta y cuestionó a Milei por su postura diplomática y por no felicitar al mandatario brasileño. Lo hizo en diálogo con Libertad de Opinión.

Hoy 23:39

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil, luego de haber quedado en desventaja en la primera vuelta, fue uno de los ejes del análisis de Claudio Fantini, quien destacó la capacidad política del mandatario para revertir el resultado y recuperar el apoyo de distintos sectores del electorado.

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El analista consideró que la remontada fue una proeza política sin antecedentes en la historia democrática brasileña. También señaló que Lula logró sobreponerse a una primera vuelta adversa, pese a su edad y a las dificultades personales que atravesó a lo largo de su trayectoria.

“Lula tiene una voluntad avasallante”, sostuvo Fantini, al explicar que el resultado no se debió solamente a la fortaleza del dirigente, sino también a la capacidad de su equipo para identificar rápidamente los errores de la primera etapa de la campaña y corregirlos.

Las claves de la remontada de Lula

Para Fantini, una de las principales decisiones fue ampliar la representación política de la candidatura y mostrar con mayor claridad la diversidad de la coalición que acompañaba al presidente.

En ese sentido, señaló que durante la primera vuelta había tenido demasiado protagonismo Janja, esposa de Lula, vinculada estrechamente con el Partido de los Trabajadores (PT), mientras que Geraldo Alckmin, vicepresidente y representante de un sector más moderado, había quedado relegado.

“Había que poner en el escenario menos Janja y más Alckmin”, explicó el analista. Según su interpretación, esa modificación permitió proyectar una imagen más amplia de la alianza política y llegar a electores que no se identificaban exclusivamente con el oficialismo.

Otro de los factores que destacó fue la estrategia comunicacional. Fantini sostuvo que las fuerzas de ultraderecha cuentan con una ventaja importante en las redes sociales, un territorio en el que construyeron gran parte de su identidad política y donde predominan los mensajes breves, emocionales y de rápida circulación.

El politólogo vinculó ese fenómeno con el peso de los grandes empresarios tecnológicos y con el respaldo que, según su análisis, reciben determinados liderazgos internacionales. En ese escenario, consideró que el equipo de Lula consiguió desarrollar una estrategia eficaz para contrarrestar el efecto de los algoritmos y ampliar la difusión de su mensaje, incluso mediante herramientas como WhatsApp.

“El trabajo que se hizo ahí es magnífico”, afirmó al referirse a la estrategia digital desplegada durante la campaña.

El voto castigo y la participación electoral

Fantini también identificó dos movimientos del electorado como claves para explicar el resultado del balotaje: la recuperación de votantes que se habían abstenido en la primera vuelta y la captación de quienes habían votado contra Lula como forma de expresar su descontento.

Según explicó, una parte de los electores que estaban enojados con el presidente había decidido no participar en la primera votación. Otra parte, en cambio, había optado por votar a Flávio Bolsonaro como una forma de castigo, sin que eso implicara necesariamente un apoyo pleno a su candidatura.

El analista sostuvo que la campaña logró identificar esos sectores y trabajar para recuperar sus votos. En particular, destacó que revertir el voto castigo tenía un doble efecto: sumaba apoyo a Lula y, al mismo tiempo, restaba votos a su adversario.

De esta manera, consideró que el resultado fue producto de una combinación de liderazgo político, cambios en la estrategia electoral, mayor eficacia comunicacional y capacidad para recuperar el respaldo de votantes desencantados.

Las críticas a Javier Milei por su postura ante Lula

Otro de los ejes de la entrevista fue la posición del presidente argentino, Javier Milei, frente a la elección brasileña. Fantini cuestionó su comportamiento diplomático y consideró que sus intervenciones durante la campaña y su reacción ante el triunfo de Lula perjudicaron la imagen internacional de la Argentina.

“Un presidente no está ahí para representarse a sí mismo ni para representar a la facción que lo votó”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que quien ocupa la jefatura de Estado tiene la responsabilidad de representar al conjunto de la sociedad, incluso cuando se encuentra en el exterior.

El analista distinguió entre respaldar a un candidato extranjero, una práctica habitual en la política internacional, y atacar o agraviar a un adversario electoral. Para Fantini, las declaraciones de Milei excedieron los límites de una manifestación de apoyo político.

También cuestionó que el mandatario argentino no felicitara a Lula tras su victoria, mientras otros referentes de la derecha regional reconocieron el resultado electoral. Entre los ejemplos mencionó a Keiko Fujimori, José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella, Daniel Noboa y Rodrigo Paz.

“Las formas son el fondo”, sostuvo Fantini, al señalar que los gestos institucionales entre dirigentes son importantes para el funcionamiento de la democracia y las relaciones entre países.

A su entender, la falta de un saludo al presidente electo profundizó las consecuencias de los cruces previos y dejó a la Argentina en una situación incómoda en el plano diplomático.

El politólogo y analista internacional Claudio Fantini desarrolló estos conceptos durante una entrevista con Libertad de Opinión, en la que abordó tanto las claves de la victoria de Lula en Brasil como las consecuencias regionales del resultado y el papel de Javier Milei frente al nuevo escenario político.