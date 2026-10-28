El avión vinculado a la fuga de Flávio Bolsonaro despegó desde Argentina rumbo a Estados Unidos

La aeronave privada partió del aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, después de permanecer varias horas en la terminal. Según trascendió, realizaría una escala en Ecuador antes de continuar hacia Estados Unidos, en medio de la controversia por la prohibición judicial que pesaba sobre el senador brasileño.

Hoy 00:45

El avión privado vinculado con la presunta fuga de Flávio Bolsonaro finalmente despegó desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, con destino a Estados Unidos, después de permanecer durante varias horas en la terminal aérea argentina en medio de una fuerte controversia política y judicial.

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Se trata de una aeronave Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly S.A., que había llegado a Puerto Iguazú durante la noche del lunes procedente del Aeroparque Jorge Newbery, de Buenos Aires.

Según informó el medio Infobae, el avión despegó este martes y trasladaría a ocho personas, entre ellas el senador brasileño y miembros de su familia. Sin embargo, las autoridades argentinas habían señalado previamente que no existían registros oficiales del ingreso de Bolsonaro al país.

De acuerdo con la información difundida, el vuelo realizaría una escala en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible, antes de continuar hacia Estados Unidos. La ruta prevista evitaría sobrevolar territorio brasileño.

El misterioso vuelo desde Puerto Iguazú

La presencia de la aeronave en Misiones había generado una importante repercusión después de que trascendiera que podría ser utilizada para trasladar a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y excandidato presidencial derrotado en el balotaje de Brasil.

El avión había aterrizado en Puerto Iguazú durante la noche del lunes, luego de partir desde Buenos Aires, y tenía previsto continuar su recorrido hacia Estados Unidos durante las primeras horas del martes.

Sin embargo, la salida inicialmente programada no se concretó, lo que alimentó las especulaciones sobre la identidad de los pasajeros y las circunstancias del viaje.

Según las informaciones difundidas, la empresa había iniciado los trámites correspondientes ante Aduana y Migraciones para realizar el vuelo internacional, aunque posteriormente la aeronave permaneció en el aeropuerto misionero.

La situación motivó la intervención de las autoridades argentinas, que realizaron controles sobre el avión y su tripulación.

La Dirección Nacional de Migraciones había informado que no existían registros del ingreso de Flávio Bolsonaro a territorio argentino y que tampoco se había presentado un plan de vuelo que incluyera oficialmente a integrantes de su familia.

En ese contexto, la identidad de los pasajeros y el recorrido utilizado por el dirigente brasileño para abandonar su país continuaron siendo motivo de controversia.

La prohibición judicial que pesaba sobre Bolsonaro

El episodio se produjo en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta el senador brasileño, quien recientemente perdió las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El lunes, Bolsonaro denunció públicamente que agentes de la Policía Federal de Brasil lo habían interceptado cuando salía de la vivienda de su padre, en Brasilia, para notificarle una resolución judicial.

Según explicó el propio legislador, la Justicia le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido abandonar el territorio brasileño.

La medida fue atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Una de las causas está relacionada con los vínculos financieros entre Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece mencionado en investigaciones sobre movimientos de fondos vinculados con el sector de las apuestas.

Además, el senador enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento de una película biográfica sobre su padre, Jair Bolsonaro, titulada "Dark Horse".

El dirigente rechazó las acusaciones y cuestionó las medidas adoptadas por la Justicia brasileña.

La orden judicial se conoció después de su derrota electoral frente a Lula da Silva, circunstancia que incrementó las tensiones políticas en Brasil y las especulaciones sobre una posible salida del país.

La controversia por su posible paso por Argentina

Las versiones sobre el viaje de Bolsonaro también provocaron repercusiones en Argentina, debido a la cercanía política entre el presidente Javier Milei y la familia del exmandatario brasileño.

Desde la Casa Rosada habían negado cualquier participación en una eventual fuga y aseguraron que no existían registros migratorios que confirmaran la presencia del senador en territorio argentino.

Asimismo, el Gobierno nacional descartó haber recibido una solicitud de asilo político por parte del dirigente brasileño y anticipó que mantendría una postura de reserva frente al episodio.

La situación se produce en medio de las diferencias políticas entre Milei y Lula da Silva, luego de que el mandatario argentino respaldara públicamente a Flávio Bolsonaro durante la campaña presidencial.

Por el momento, el despegue de la aeronave desde Puerto Iguazú constituye una nueva novedad en el caso, mientras persisten los interrogantes sobre la manera en que el senador habría abandonado Brasil y su eventual paso por Argentina.