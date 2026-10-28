Incineran más de 169 kilos de drogas en Tucumán

Más de 169 kilos de drogas fueron incinerados en San Miguel de Tucumán por orden de los Juzgados Federales N.º 1 y 2, en un operativo de gran relevancia judicial.

Hoy 01:25

En un significativo operativo, se incineraron un total de 169,69 kilos de estupefacientes en San Miguel de Tucumán, en el marco de causas judiciales que se están tramitando en Santiago del Estero. Este procedimiento es parte de un esfuerzo coordinado entre diversas autoridades para combatir el narcotráfico y asegurar la destrucción de sustancias ilegales que han sido secuestradas en investigaciones federales.

El material incinerado consistía en 90,414 kilos de cocaína y 79,276 kilos de marihuana, lo que representa una cantidad significativa de drogas que no estarán disponibles para la circulación. La medida de destrucción fue ejecutada en cumplimiento de los oficios judiciales emitidos por los Juzgados Federales N.º 1 y 2 de Santiago del Estero, que supervisan este tipo de procedimientos.

El traslado de las drogas hasta la capital tucumana fue realizado por efectivos del Escuadrón Reforzado 59 "Santiago del Estero", quienes contaron con el apoyo del Destacamento Móvil 5 y personal de diversas unidades como Uniprosaestero, Cronar y Ucrieforsantero. Este trabajo conjunto resalta la importancia de la colaboración interinstitucional en la lucha contra el narcotráfico.

Una vez en San Miguel de Tucumán, la incineración se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y en cumplimiento de las normativas judiciales correspondientes. Este procedimiento no solo cumple con los requisitos legales, sino que también representa un paso significativo en la eliminación de estupefacientes que han sido producto de delitos graves.

La destrucción de estas drogas es parte de un plan más amplio que busca reducir la disponibilidad de sustancias ilegales en la región y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro a los actores involucrados en el narcotráfico sobre la firmeza de las acciones judiciales y policiales.

Las autoridades destacan que este tipo de operativos son cruciales en la lucha contra el narcotráfico, ya que no solo se trata de incautar drogas, sino también de garantizar que no regresen a las calles. La incineración de estupefacientes es un proceso fundamental que cierra el ciclo de las investigaciones y asegura que las sustancias nocivas sean destruidas de manera definitiva.

En este contexto, es esencial que la sociedad esté informada sobre las acciones que se están llevando a cabo para combatir el narcotráfico y cómo estas contribuyen a un entorno más seguro para todos los ciudadanos. La colaboración entre diferentes organismos y el compromiso de las fuerzas de seguridad son elementos clave en esta lucha que busca erradicar el tráfico de drogas en el país.