Detienen a mujer por intento de asesinato en Jujuy

Victoria Estrada, de 34 años, enfrenta una acusación de homicidio en grado de tentativa y permanecerá detenida por 20 días en Jujuy.

Hoy 02:44

La Justicia jujeña ha tomado medidas drásticas al acusar a una mujer de 34 años, conocida como Victoria Soledad Estrada, por el presunto homicidio en grado de tentativa. Este caso ha capturado la atención pública debido a la naturaleza violenta del incidente, que ocurrió el pasado sábado en la capital provincial de Jujuy.

De acuerdo con las declaraciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la mujer fue detenida tras ser identificada en las grabaciones del Sistema 911. Las imágenes muestran a Estrada rociando un líquido inflamable sobre un hombre en situación de calle y posteriormente encendiéndolo. Este acto brutal ha llevado a la Fiscalia Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas a solicitar su prisión preventiva.

La audiencia donde se determinó la prisión preventiva fue dirigida por la jueza Natalia Segovia, quien tomó en cuenta el testimonio del fiscal Aldo Lozano. Estrada enfrentará un periodo de detención de 20 días, durante el cual se llevará a cabo una investigación que tiene un plazo de cuatro meses. Este tiempo es crucial para reunir pruebas y testimonios que puedan esclarecer el caso.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana, fue reportado inicialmente por las cámaras de seguridad que vigilan las avenidas Almirante Brown e Hipólito Yrigoyen. En las grabaciones se observa a la mujer atacando a la víctima, que se encontraba dormido en la vereda. Tras el ataque, el hombre, de 29 años, trató de apagar las llamas quitándose la camiseta y buscó ayuda en un local cercano.

Los servicios de emergencia, representados por el Same, llegaron rápidamente al lugar para atender al hombre quemado, quien presentaba lesiones en el 15% de su cuerpo y en sus vías aéreas. La gravedad de las heridas exige atención médica continua y cuidados especiales, lo que resalta el peligro del ataque realizado por Estrada.

Las autoridades policiales, alertadas por el Sistema 911, lograron localizar a Estrada cerca del río Xibi-xibi, donde fue interceptada por los oficiales. Las evidencias recopiladas, incluidas las grabaciones de video y el testimonio de la víctima, son fundamentales para construir el caso en su contra.

Finalmente, la acusada fue trasladada a una comisaría, donde se le notificó sobre los cargos que enfrenta. Este caso resalta la problemática de la violencia en la sociedad y la importancia de la intervención judicial para garantizar la seguridad de los ciudadanos en situaciones vulnerables.