Detenido por conducción ebria y soborno a la policía en Orán

Un joven de 23 años fue detenido en Orán tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol y tratando de sobornar a la policía para evitar sanciones.

Hoy 01:46

El domingo por la mañana, un joven de 23 años fue detenido en el acceso sur a la ciudad de Orán, Argentina, tras ser sometido a un control de alcoholemia que arrojó un alarmante resultado positivo de 1,96 gramos de alcohol por litro de sangre. Este hecho pone de manifiesto la creciente preocupación por la conducción bajo los efectos del alcohol en las vías públicas.

El incidente se produjo alrededor de las 8 de la mañana, cuando personal de la Policía de Salta realizaba controles viales de rutina en la Ruta Nacional 50. Según el relato del segundo jefe del Distrito de Prevención del Delito N.º 2, el comisario Alfredo Santos, el joven iba circulando en dirección sur-norte cuando fue detenido para realizarle el test correspondiente.

El resultado del control confirmó que el conductor presentaba un elevado nivel de alcohol en sangre, lo que contraviene las normativas de seguridad vial vigentes. Además de la infracción por conducir ebrio, el joven no contaba con la documentación del automóvil, lo que agrava su situación legal.

Ante la posibilidad de ser sancionado, el joven intentó sobornar a los efectivos policiales ofreciéndoles dinero para que le permitieran continuar su viaje. Esta acción no solo es ilegal, sino que también representa un intento de eludir la responsabilidad por sus actos.

El personal policial actuó con profesionalismo y detuvo al joven, quien fue identificado y se le notificó sobre las infracciones cometidas. La situación fue reportada a la Fiscalía de turno, que tomará las medidas correspondientes ante este intento de soborno, que es un delito grave en el país.

Este incidente resalta la importancia de los controles de alcoholemia y la labor de las fuerzas de seguridad en la prevención de accidentes de tránsito. La Policía de Salta continúa realizando operativos para garantizar la seguridad vial en la región y disuadir conductas irresponsables.

El combate contra la conducción ebria y el soborno a las autoridades es un desafío constante, y es fundamental que la comunidad tome conciencia sobre los riesgos asociados a estas prácticas. La educación vial y la responsabilidad en la conducción son claves para evitar tragedias en las carreteras.