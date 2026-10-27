Lali y Miranda! estrenaron “Bailar o morir” y anunciaron la fecha de lanzamiento de BOM

El sencillo llegó acompañado de un cortometraje de 16 minutos que combina una ciudad italiana, realidades paralelas y un juego de sillas que se convierte en una cuestión de vida o muerte. El álbum conjunto tendrá diez canciones y estará disponible en plataformas digitales el próximo 3 de noviembre.

Hoy 23:12

Después de varias semanas de expectativa, Lali Espósito y Miranda! presentaron este martes “Bailar o morir”, el primer sencillo de BOM, su nuevo proyecto musical en conjunto. El lanzamiento llegó acompañado de un cortometraje de 16 minutos y la confirmación de que el álbum completo se publicará el 3 de noviembre.

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La canción fue escrita por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, mientras que la producción artística estuvo a cargo de Mauro de Tommaso junto con Sergi. La propuesta utiliza el baile como una expresión de libertad, resistencia y celebración de la identidad, en un universo creativo que busca combinar los estilos de los artistas.

Un cortometraje que mezcla música y fantasía

El lanzamiento audiovisual fue dirigido por Lautaro Espósito y Ale Ruax y propone una historia que combina elementos fantásticos con una estética pop. En el comienzo, los artistas aparecen uniformados frente a una sala de control que funciona como acceso a distintos escenarios.

Entre ellos se destaca una ciudad italiana y un galpón en el que un juego de sillas se transforma en una situación de vida o muerte. La música conecta las diferentes secuencias y acompaña un relato que juega con los recuerdos, las realidades paralelas y las trampas de la memoria.

Con una duración de 16 minutos, el cortometraje fue concebido como una puerta de entrada al universo de BOM, un proyecto que busca ir más allá de una colaboración puntual para construir una identidad artística compartida.

Las diez canciones que integran BOM

El álbum estará compuesto por diez temas: “Bailar o morir”, “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel”, “Helecho” y “Vivo del pop”.

La lista de canciones se había anticipado a través de la cuenta oficial @bomsystem, creada el 16 de octubre para concentrar las novedades del proyecto. La publicación inicial presentó una identidad visual propia y generó expectativa entre los seguidores de ambos artistas.

Con el estreno del primer sencillo, también quedó confirmada la fecha de lanzamiento del disco completo. El álbum ya se puede preguardar en Spotify, mientras que “Bailar o morir” está disponible en las plataformas digitales.

Una nueva etapa en la relación entre Lali y Miranda!

La unión artística entre Lali y Miranda!, el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, tiene antecedentes en colaboraciones como una versión de “Yo te diré” y el tema “Mejor que vos”, publicado en 2025. Además, ambos compartieron pantalla como jurados de La Voz Argentina, una experiencia que permitió al público conocer su química artística.

Ahora, con BOM, los músicos apuestan por un proyecto que reúne sus respectivos universos en una propuesta común. La pista de baile aparece como el eje conceptual del álbum: un espacio de encuentro en el que los cuerpos se conectan, las diferencias se diluyen y la música adquiere una dimensión colectiva.

El lanzamiento completo será el 3 de noviembre, cuando el público podrá descubrir las diez canciones que integran esta nueva etapa musical.