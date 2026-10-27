Prometedor debut de Independiente BBC: victoria ante San Paula de Gálvez

El elenco de calle Salta inició la Liga Argentina de Básquet con un importante triunfo por 94 a 82 en el Israel Parnás.

Hoy 23:20

Independiente BBC pondrá primera este martes en una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, cuando reciba a Santa Paula de Gálvez desde las 21.30 en el estadio Israel Parnás. El conjunto de calle Salta iniciará una campaña de transición, con varias caras nuevas y la conducción técnica de Javier Montenegro.

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