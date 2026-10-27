“Me tomó de los hombros y me tiró para atrás”: el relato de la empleada de Tránsito agredida en Plaza Libertad

La mujer, de 57 años, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y continúa bajo seguimiento médico. En diálogo exclusivo con Noticiero 7, contó cómo ocurrió el episodio y aseguró que su compañero la llamó después para pedirle que retirara la denuncia.

Hoy 17:47

La empleada de Tránsito Municipal que denunció haber sido agredida por un compañero de trabajo en inmediaciones de la Plaza Libertad, en pleno centro de Santiago del Estero, relató cómo vivió el episodio y brindó detalles sobre su estado de salud. La mujer, de apellido Ledesma, aseguró que no hubo una discusión previa y que el hombre la tomó de los hombros y la arrojó hacia atrás, provocando que cayera al suelo y se golpeara fuertemente la cabeza.

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El hecho ocurrió alrededor de las 21.30, cuando la trabajadora cumplía funciones en la denominada parada cero, sobre avenida Libertad, entre Absalón Rojas y Tucumán. Según contó, se acercó a su jefe, Guillermo Gómez, para pedirle permiso para ir al baño. En ese momento, su compañero se encontraba conversando con él.

“Él me toma de los hombros y me tira para atrás, y yo caigo así en seco al suelo y me golpeé la cabeza”, relató la mujer al recordar la secuencia.

Al ser consultada sobre si había existido algún enfrentamiento previo, Ledesma fue contundente: “No, ninguna discusión, nada, nada. Yo todavía no caigo en lo que ha pasado, porque lo ha hecho él”.

Cómo fue la reacción tras la caída

La trabajadora también contó que su jefe se encontraba frente a ella cuando cayó, pero que, según su relato, no la ayudó a levantarse. “Él estaba ahí al frente mío y me dijo: ‘No, ya te va a pasar, ya te va a pasar’, pero yo no podía levantarme del piso. Me dolía muchísimo la cabeza”, recordó.

La mujer explicó que una persona llamó a su hija, Milagros, para avisarle lo sucedido. Después de permanecer un rato en un banco de la plaza, fue asistida por una ambulancia del CEN y trasladada al Hospital Regional.

Una vez en el centro de salud, le realizaron una tomografía y, según relató, comenzó a vomitar mientras recibía atención médica.

La evolución de su estado de salud

Tras el episodio, Ledesma fue atendida por un neurólogo, el doctor Santiago Giraudo, quien le indicó medicación. Si bien aseguró que el dolor disminuyó, manifestó que todavía siente sueño y que debe continuar con los controles médicos.

La trabajadora explicó que tiene una importante inflamación en la cabeza y que deberá esperar aproximadamente una semana para realizarse otra tomografía, de acuerdo con las indicaciones que recibió.

También señaló que deberá seguir un tratamiento y controlar su evolución ante la posibilidad de complicaciones. “Estoy bien, pero tengo muy golpeada la cabeza y tiene que bajar la inflamación para que después se haga otra tomografía”, expresó.

Denunció al compañero y aseguró que recibió un llamado

La denuncia por la agresión fue radicada por su hija y sus hermanos, según contó la propia trabajadora. En ese sentido, sostuvo que antes del episodio ya había advertido a algunos directivos de Tránsito sobre las actitudes de su compañero.

“Él es muy agresivo. Yo ya les había avisado a algunos directivos de Tránsito”, manifestó. Además, aseguró que el hombre suele dirigirse a otras personas de manera impulsiva y a los gritos.

Otro de los puntos que destacó fue que, después de lo ocurrido, recibió un llamado del presunto agresor, quien le habría pedido que retirara la denuncia. “Ayer habló por teléfono aquí a mi casa, por celular, pidiendo que yo levante la denuncia, pero no puedo hacerlo, porque ya está hecho lo que está hecho”, afirmó.

La investigación judicial

Por el hecho, el empleado municipal señalado, de apellido Jiménez, se retiró del lugar a bordo de una motocicleta oficial de Tránsito Municipal y era buscado por las autoridades, según las primeras informaciones difundidas. La causa quedó bajo la intervención del fiscal Ángel Belloumini, quien dispuso el secuestro preventivo de las cámaras de seguridad de la zona y la recepción de testimonios para reconstruir lo sucedido.

La empleada municipal brindó su testimonio en diálogo exclusivo con Noticiero 7, donde relató las circunstancias de la agresión, describió las consecuencias que sufrió tras el golpe y expresó su preocupación por la posibilidad de atravesar una situación similar nuevamente. También reclamó que se tomen medidas para evitar que hechos de estas características vuelvan a ocurrir en su ámbito laboral.