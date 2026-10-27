La Legislatura respaldó el plan estratégico de obras y desarrollo anunciado por Elías Suárez

La Cámara de Diputados destacó la inversión pública, la producción y la generación de empleo durante la sesión ordinaria. También aprobó renuncias de legisladores que asumirán cargos municipales y declaró de interés diversas actividades provinciales.

Hoy 18:07

En la sesión ordinaria celebrada esta tarde bajo la presidencia del vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados ponderó los lineamientos de gestión y el plan estratégico de obras, producción y desarrollo presentado ayer por el gobernador Elías Miguel Suárez ante el Consejo Económico y Social.

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El cuerpo legislativo valoró la decisión política del Ejecutivo provincial de sostener la inversión pública, resguardar la administración responsable de los recursos y preservar el equilibrio presupuestario frente al complejo escenario económico nacional.

Asimismo, reafirmaron la importancia del diálogo y trabajo conjunto entre el Estado, los sectores productivos, las instituciones y los actores sociales para transformar las potencialidades de Santiago del Estero en inversiones, empleo genuino y una mejor calidad de vida para todos los santiagueños.

Por su parte, legisladores de extracción sindical destacaron que este plan estratégico generará cientos de puestos genuinos de trabajo en toda la provincia.

Durante el trabajo parlamentario, la Cámara de Diputados aprobó la renuncia que presentaron mediante notas diputadas y diputados que asumirán responsabilidades institucionales municipales, entre ellos: Patricia Bertini (intendenta electa de Campo Gallo); Domingo Gatella (intendente electo de Las Termas de Río Hondo); Álvaro Blanco Piazza (viceintendente electo de La Banda) y Sebastian Salim (concejal electo de Frías).

Al hacer uso de la palabra, los diputados renunciantes manifestaron su agradecimiento por la oportunidad de haber integrado la Cámara de Diputados y destacaron el honor de haber trabajado en representación del pueblo. Por su parte, sus pares y desde la Presidencia del cuerpo les desearon éxito en sus futuras gestiones.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, los legisladores expresaron sus felicitaciones al presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su triunfo en los comicios del último domingo y destacaron que el resultado es una expresión genuina de la voluntad soberana del pueblo brasileño.

En otro tramo del debate, el cuerpo legislativo rindió un emotivo homenaje al expresidente Néstor Carlos Kirchner al cumplirse un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad. Durante las intervenciones, los diputados resaltaron su figura como un "verdadero amigo de los santiagueños", recordando su compromiso federal y su mirada estratégica hacia el desarrollo de la provincia.

Durante la sesión ordinaria, la Cámara de Diputados declaró de interés provincial la presentación del Centro de Simulación Quirúrgica y Acreditación de Competencias de Posgrado del Consejo Médico (29/10), el Encuentro Saha X – Distrito Centro en el Anfiteatro del Ministerio de Salud (30/10) y la realización del Curso de Técnico Provincial 1 (del 12/11 al 15/11).

Recibieron el beneplácito parlamentario el Taller-Conversatorio “Nunca tan solos, nunca tan expuestos: Herramientas para acompañar a nuestros hijos en la era digital” en el SUM de la Legislatura (29/10), el XIII Simposio Internacional Euro Americano en Administración de Justicia en Tribunales (06/11); las actividades conmemorativas por el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (31/10) y al “Espacio de Lucha activa y empática”, que funciona en la parroquia Santa Lucía.

En materia productiva y tradicional, se aprobaron las declaraciones para la 17° Expo Rural Sumampa 2026 (06/11 y 07/11), la 7.ª Edición del Evento “El Termalazo” en Las Termas de Río Hondo (del 30/10 al 02/11) y el 20º Aniversario de la Agrupación Gaucha Virgen de Luján de Nueva Esperanza (08/11).