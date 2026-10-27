Robaron por quinta vez en la Escuela 823 de Puerta Chiquita y crece la preocupación

Desconocidos habrían ingresado al establecimiento del departamento Guasayán y se llevaron una garrafa, platos de vidrio y alimentos destinados al desayuno de los alumnos. Desde la comunidad educativa reclaman medidas urgentes para frenar los hechos.

Hoy 18:20

La Escuela N.º 823 de Puerta Chiquita, en el departamento Guasayán, fue nuevamente blanco de un robo que generó preocupación entre el personal de la institución. Según denunciaron desde la comunidad educativa, los delincuentes se llevaron una garrafa, platos de vidrio y alimentos destinados al desayuno de los chicos.

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De acuerdo con la información proporcionada por personal de la escuela, los desconocidos habrían ingresado al edificio tras provocar daños para acceder al lugar. El episodio volvió a poner en evidencia la preocupación por la reiteración de hechos delictivos que afectan al establecimiento.

Un establecimiento ubicado sobre la Ruta 64

La escuela se encuentra a la vera de la Ruta Nacional N.º 64, antes de la subida de Los Cerrillos, en sentido desde Lavalle, sobre la mano izquierda.

Desde la institución manifestaron su malestar por la falta de soluciones y señalaron que, con este nuevo episodio, ya son cinco los robos registrados en el establecimiento.

La comunidad educativa expresó su malestar ante la repetición de estos hechos y la falta de respuestas que, según sostienen, permita evitar nuevos episodios.

Además de las pérdidas materiales, el robo de alimentos destinados al desayuno de los alumnos afecta recursos necesarios para el funcionamiento cotidiano de la escuela.

Ante esta situación, solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para reforzar la seguridad, proteger las instalaciones y evitar que vuelvan a registrarse hechos similares.