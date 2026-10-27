Excarcelaron a Mariano Páez y su pareja, detenidos por el robo de más de un millón de pesos

La defensa informó que se realizó un pago parcial de $900.000 y que se entregará el dinero restante para cubrir el perjuicio económico denunciado por la firma Lo Bruno.

Hoy 11:30

Mariano Páez y su pareja, Emilia Batule, fueron excarcelados luego de permanecer 13 días privados de su libertad en el marco de la investigación por el hurto de $1.500.000 de la caja de una sucursal del corralón Lo Bruno, en Las Termas de Río Hondo.

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La novedad fue confirmada por el abogado defensor de ambos, Sebastián Robles, quien explicó durante un contacto con Radio Panorama que la Fiscalía no presentó objeciones al pedido de excarcelación, teniendo en cuenta las características del delito investigado.

“Se concedió la libertad, la Fiscalía no tuvo oposición atento al tipo de delito. Tienen que cumplir algunas medidas y continuará ligado al proceso”, señaló el letrado.

Robles también precisó que se realizó un pago parcial de $900.000 y que el dinero restante será entregado a la parte damnificada. Según indicó, con ese desembolso se buscará completar la suma necesaria para alcanzar la cancelación total del perjuicio económico denunciado por la empresa.

La excarcelación no implica el cierre de la causa: ambos deberán cumplir las medidas impuestas por la Justicia y continuarán vinculados al proceso mientras avance la investigación.

La denuncia y las imágenes de las cámaras de seguridad

El caso se originó a partir de una denuncia por la presunta sustracción de aproximadamente $1,5 millones en una sucursal de Lo Bruno, dedicada a la venta de materiales para la construcción y ubicada en la ciudad termal.

De acuerdo con la hipótesis investigada, el episodio ocurrió el 10 de octubre, cuando Páez y Batule ingresaron al establecimiento. La maniobra habría quedado registrada por las cámaras de seguridad del comercio, cuyas imágenes fueron incorporadas a la investigación y permitieron orientar las sospechas hacia la pareja.

Tras la denuncia y las medidas judiciales correspondientes, ambos fueron detenidos. Páez permanecía alojado en la Alcaidía de Las Termas de Río Hondo, mientras que Batule también se encontraba privada de su libertad.

La causa se tramita como una investigación por presunto hurto y está a cargo del Ministerio Público Fiscal. Con la excarcelación, los dos imputados recuperaron la libertad, aunque deberán respetar las condiciones fijadas judicialmente hasta que se resuelva su situación procesal.