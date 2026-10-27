Malbrán: un hombre ebrio y armado provocó incidentes durante un cumpleaños de 15

El episodio ocurrió cerca de las 6.30 del lunes sobre avenida Moreno. Tras retirarse en motocicleta, el sujeto dejó un revólver calibre 22 con tres cartuchos y un cuchillo tipo carnicero.

Hoy 07:57

Un cumpleaños de 15 celebrado en la localidad de Malbrán terminó con un incidente en la vía pública, luego de que un hombre que se encontraba en estado de ebriedad y armado provocara desórdenes sobre avenida Moreno, alrededor de las 6.30 del lunes.

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Según informó la Policía, el caso salió a la luz cuando una vecina de la zona se presentó en la Comisaría y entregó voluntariamente dos armas que el protagonista del episodio había dejado abandonadas.

La organizadora del evento explicó que, después del altercado, el hombre se retiró del lugar en su motocicleta, pero dejó en la calle un revólver calibre 22, con tres cartuchos del mismo calibre, y un cuchillo tipo carnicero guardado en su vaina.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al resguardo preventivo de los elementos y pusieron el hecho en conocimiento de la fiscal de turno, Cecilia Rimini, quien dispuso las medidas correspondientes.

Entre las diligencias ordenadas, la representante del Ministerio Público solicitó la intervención de personal de Criminalística para el secuestro y peritaje de las armas, además de recibir una exposición formal a la mujer que las entregó y tomar declaración a otros testigos.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la Policía trabaja para establecer la identidad del hombre que habría provocado los incidentes. Los elementos secuestrados quedaron alojados en la dependencia policial, a disposición de la Justicia de la ciudad de Pinto.