El tiempo en Santiago del Estero para este martes 27 de octubre: se espera un cielo mayormente nublado y una máxima de 25°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 25°C y escasas probabilidades de lluvia. Para el miércoles se espera un leve ascenso de la temperatura.

Hoy 01:53

La última semana de octubre continúa con temperaturas agradables en Santiago del Estero. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 27 de octubre se presentará con abundante nubosidad, una máxima de 25°C y bajas probabilidades de precipitaciones.

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De acuerdo con el organismo nacional, la temperatura mínima prevista para este martes será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C, en una jornada que estará caracterizada por el cielo mayormente nublado durante las distintas franjas horarias.

Cómo estará el tiempo este martes en Santiago del Estero

Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 16°C, con cielo mayormente nublado y vientos provenientes del noreste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 20°C, mientras que el cielo continuará mayormente cubierto. Los vientos soplarán desde el noreste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo de 25°C, con condiciones de abundante nubosidad y sin cambios importantes en el estado del tiempo.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta aproximadamente 21°C, con cielo mayormente nublado y vientos del sector este.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN establece una probabilidad de lluvia de entre el 0% y el 10% durante toda la jornada, por lo que no se esperan fenómenos significativos.

Miércoles con un leve ascenso de la temperatura

Para el miércoles 28 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones similares, aunque con un ligero incremento de la temperatura máxima.

La jornada comenzará con una mínima de 16°C y una máxima prevista de 26°C, manteniendo el cielo mayormente nublado durante gran parte del día.

Durante la madrugada se esperan 16°C y vientos leves del sudoeste, mientras que por la mañana la temperatura ascenderá a 20°C, con vientos del noreste.

Por la tarde, la máxima llegará a los 26°C, con cielo mayormente nublado y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Finalmente, durante la noche se prevé una temperatura cercana a los 25°C, con cielo nublado y vientos del sector este.

Las probabilidades de precipitaciones serán prácticamente nulas, con valores de entre el 0% y el 10% en algunos momentos del día.