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Pablo Karnatz de CRA valoró el avance del trabajo público-privado en la provincia

El representante de Confederaciones Rurales Argentinas destacó la importancia de la infraestructura para el sector agropecuario y propuso impulsar un clúster de alfalfa para fortalecer la producción y generar oportunidades para pequeños y medianos productores.

Hoy 23:55
Pablo Karnatz

Durante la reunión plenaria del Consejo Económico y Social, Pablo Karnatz, representante de Confederaciones Rurales Argentinas, valoró el avance del trabajo público-privado en Santiago del Estero y recordó que desde las primeras reuniones planteó la importancia del campo en la matriz productiva provincial.

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En ese marco, destacó que la infraestructura es una necesidad central para el sector, tanto en Santiago del Estero como a nivel nacional.

También señaló la importancia de obras como canales y caminos, y expresó su expectativa de que las inversiones necesarias estén contempladas en el presupuesto de 2027.

Finalmente, propuso impulsar el desarrollo de un clúster de alfalfa en la zona de riego, con el objetivo de fortalecer la actividad y generar oportunidades para pequeños y medianos productores. Asimismo, consideró que el frigorífico disponible puede contribuir al crecimiento de la ganadería.

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