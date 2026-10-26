La Joaqui y Tiago PZK compartieron 20 fotos románticas y recibieron críticas: “El mundo no nos quiere juntos”

La pareja publicó un álbum de imágenes en Instagram que superó los 700 mil “me gusta” en pocas horas. Mientras algunos usuarios cuestionaron la rapidez del romance, otros celebraron la relación.

Hoy 20:31

La Joaqui y Tiago PZK volvieron a ser el centro de atención en las redes sociales después de compartir un álbum de 20 fotografías juntos. La publicación estuvo acompañada por una frase que generó repercusión: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”.

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Las imágenes muestran distintos momentos de la pareja, desde abrazos y besos hasta postales en un avión privado, un auto descapotable y salidas nocturnas. El posteo conjunto superó los 700 mil “me gusta” en apenas cuatro horas y acumuló miles de comentarios.

Entre las reacciones, varios usuarios cuestionaron la velocidad con la que los artistas comenzaron a mostrar su relación. “En menos de un mes tienen más fotos que una pareja de 40 años” y “Tienen más fotos que días juntos” fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

Sin embargo, también hubo muestras de apoyo para la pareja. Algunos seguidores celebraron que ambos estuvieran felices y dejaron comentarios como “Viva el amor” y “La gente feliz no rompe las pelotas, así que mientras sean felices, todo bien”.

El romance se hizo público a principios de septiembre, después de que La Joaqui confirmara a fines de julio su separación de Luck Ra, con quien había mantenido una relación durante dos años. La ruptura generó especulaciones en redes sociales por los rumores que vincularon al cantante cordobés con Tuli Acosta y por la amistad que existía entre Luck Ra y Tiago.

La nueva publicación llegó pocos días después de que Tiago PZK organizara una fiesta sorpresa por el cumpleaños número 32 de La Joaqui, con una ambientación inspirada en El extraño mundo de Jack. En medio de las críticas y los mensajes de apoyo, la frase elegida por la cantante volvió a alimentar el debate sobre la exposición pública de su romance.