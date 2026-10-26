“Uvita” cayó en Frías: tenía un pedido de captura vigente y quiso escapar de la Policía

El hombre de 28 años fue interceptado en las vías férreas del barrio Centenario, donde intentó huir al advertir la presencia policial. Era buscado por una causa de supuesto hurto simple.

Hoy 20:56

Un hombre conocido con el alias de “Uvita”, fue detenido en la ciudad de Frías luego de que efectivos policiales advirtieran su presencia en las vías férreas del barrio Centenario y lo interceptaran cuando intentaba escapar a pie. Al identificarlo, constataron que registraba un pedido de captura vigente.

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El procedimiento se produjo este lunes, alrededor de las 15.45, cuando el hombre advirtió la presencia de los uniformados durante un recorrido preventivo y emprendió la fuga. Tras ser interceptado, fue identificado como Roberto Daniel Navarro y, al realizar las averiguaciones correspondientes, se estableció que era buscado en una causa por supuesto hurto simple, en perjuicio de una mujer identificada como Pisa.

Por otra parte, según la información aportada, Navarro habría sido vinculado con otros dos hechos denunciados como robos: uno ocurrido en el barrio 24 de Septiembre, que habría afectado a una familia de apellido Vivas, y otro posterior en el barrio Parque, donde se denunció la sustracción de un teléfono celular. Estas circunstancias deberán ser establecidas mediante las actuaciones judiciales correspondientes.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 60, que puso en conocimiento de lo sucedido a la fiscal de turno, Dra. Analía Nóblega, quien dispuso la detención del hombre y la realización de las diligencias de rigor.