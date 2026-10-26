La intendente Fuentes supervisó la obra de pavimentación en un sector del barrio América del Sur

La intendente recorrió los trabajos que abarcan seis cuadras y destacó que, una vez finalizados, el 95% de las calles del barrio América del Sur estarán pavimentadas. La intervención busca mejorar la circulación y la seguridad vial.

Hoy 21:45

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, supervisó el avance de las obras de pavimentación que se ejecutan en los barrios América del Sur y Mariano Moreno, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y fortalecer la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la recorrida, la jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Coordinación, Mario Benavente, además de vecinos y representantes de instituciones de la zona, quienes observaron el desarrollo de los trabajos que comprenden un total de seis cuadras.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación, brindar mayor seguridad a conductores y peatones y responder a una demanda histórica de los habitantes del sector.

El 95% de las calles del barrio estarán pavimentadas

Durante la supervisión, Fuentes destacó la importancia de concretar una obra que fue solicitada durante años por los vecinos del barrio América del Sur.

“Es una gran satisfacción poder resolver, finalmente, una demanda muy anhelada por los vecinos durante muchos años”, expresó la intendente.

Asimismo, resaltó el impacto que tendrá la intervención una vez concluida. “Sabemos que, una vez finalizados los trabajos, el 95% de las calles del barrio estarán pavimentadas, lo que mejorará notablemente la circulación, la conectividad y las condiciones de transitabilidad para toda la comunidad”, aseguró.

La jefa comunal también puso de relieve el esfuerzo realizado por el municipio para sostener las obras de infraestructura urbana.

En ese sentido, señaló que gran parte de las intervenciones de pavimentación ejecutadas durante su gestión fueron realizadas con recursos municipales, incluyendo la elaboración del hormigón en la planta del obrador de la comuna.

“En muchas de las intervenciones de pavimentación realizadas durante esta gestión, el hormigón utilizado se elaboró en la propia planta del obrador municipal, con personal, herramientas y recursos 100% municipales”, destacó.

Las calles donde se realizan los trabajos

La obra contempla la pavimentación con hormigón simple de seis cuadras, distribuidas en tres sectores de los barrios América del Sur y Mariano Moreno.

En el barrio América del Sur, las tareas se desarrollan sobre calle Brasil, entre Chile e Iguazú, y calle Uspallata, entre Ecuador y Trinidad y Tobago.

En tanto, en el barrio Mariano Moreno, los trabajos comprenden calle Andrés Chazarreta, entre avenida del Trabajo y avenida Oliverio Paladini.

Estas intervenciones buscan facilitar los desplazamientos cotidianos y mejorar la conexión entre diferentes sectores de la ciudad.

El agradecimiento de los vecinos

Durante la recorrida, los residentes de la zona expresaron su satisfacción por el avance de los trabajos y destacaron los beneficios que representará la pavimentación para el barrio.

En representación de los vecinos, Eumedia Díaz agradeció a las autoridades municipales por atender una necesidad que llevaba varios años sin resolverse.

La vecina destacó que la obra permitirá “circular de forma más segura y ordenada” y contribuirá al crecimiento del sector.

De esta manera, la Municipalidad de la Capital continúa avanzando con su programa de infraestructura urbana, mediante obras destinadas a mejorar las condiciones de circulación y la calidad de vida de los vecinos santiagueños.