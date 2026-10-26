Conmoción en Chaco: encontraron muertos a tres nenes en una represa

Las víctimas tenían 5 y 4 años y eran dos hermanos y su primo. La Justicia investiga cómo llegaron hasta el lugar y las circunstancias en las que se produjo la tragedia.

Hoy 22:42

Tres nenes de 4 y 5 años fueron encontrados muertos en una represa de Chaco, cerca de la casa donde vivían. Los chicos, dos hermanos y su primo, eran buscados desde el domingo por la tarde, cuando sus familiares denunciaron que habían salido de la vivienda y no sabían dónde estaban.

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Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4, y su primo Josué Cáceres, también de 4.

La denuncia fue presentada por el padre de dos de los nenes, quien contó que había dejado a sus hijos y a su sobrino al cuidado de su suegra mientras viajaba a la localidad de Las Breñas para atender a un familiar enfermo. Cuando regresó a la casa familiar, le informaron que los chicos habían salido y que desconocían su paradero.

Ante esa situacion, el hombre radicó la denuncia y se organizó un operativo de búsqueda en el que participaron agentes de las fuerzas de seguridad y Bomberos Voluntarios.

Durante los rastrillajes, algunos vecinos alertaron a los rescatistas que habían visto a los tres nenes cerca de la represa. A partir de ese aviso, los equipos concentraron la búsqueda en el espejo de agua. Finalmente, los bomberos encontraron y rescataron los cuerpos de los chicos.

La causa quedó a cargo del Equipo de Investigación Fiscal N.º 3 de Chaco, conducido por la fiscal Gabriela Rafart Anton, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas, se dispusieron las autopsias para determinar las causas y la data de muerte de los chicos.

“Se están recepcionando declaraciones testimoniales de los familiares. Ya intervino el Gabinete Científico, el médico forense examinó a los menores y restan algunas pruebas todavía por producir, así que en principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona”, explicó la fiscal en diálogo con Diario Chaco.

Rafart Anton también se refirió a las características del lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Ante las versiones de que uno de los nenes podría haber caído en un pozo, señaló que “hay pozos que se hacen por el mismo efecto de cuando se descarga agua”.

La represa está cercada y no se encuentra habilitada para actividades recreativas ni para bañarse. Además, la profundidad representa un riesgo para quienes ingresan.

Los investigadores buscan establecer qué ocurrió desde que los chicos salieron de la casa hasta que fueron encontrados sin vida. Por el momento, la fiscal indicó que todavía quedan pruebas por realizar y testimonios por recibir para reconstruir la secuencia de los hechos.