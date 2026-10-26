Revisarán la condena a Diego París, denunciado por múltiples situaciones de acoso y abuso sexual

Un tribunal de alzada analizará el próximo 4 de noviembre la sentencia de siete años de prisión impuesta al exorganizador de eventos de cómics en octubre de 2024.

Hoy 06:52

Un tribunal de alzada revisará el próximo 4 de noviembre la condena a siete años de prisión impuesta a Diego París, el exorganizador de eventos de cómics que fue denunciado en múltiples oportunidades por presuntas situaciones de acoso y abuso sexual.

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La audiencia estará a cargo de un tribunal integrado por las vocales Cecilia Vittar, Olga Gay de Castellanos e Inés Zamora, que analizarán la sentencia dictada el 16 de octubre de 2024. París permanece alojado en el Penal de Varones, ubicado en Alsina 850.

La investigación se inició el 18 de marzo de 2020, luego de que una adolescente de 17 años radicara una denuncia en la que manifestó haber atravesado una situación de abuso en el domicilio del acusado, durante el ensayo de un falso cortometraje. A partir de esa presentación, se sumaron nuevas denuncias.

Según la acusación, las denunciantes señalaron que París habría aprovechado las actividades que organizaba para acercarse a jóvenes y protagonizar situaciones de índole sexual.

El juicio y la condena

El juicio comenzó el 17 de septiembre de 2024. Durante el proceso, el tribunal dispuso el sobreseimiento del acusado por prescripción de la acción penal en una causa por abuso sexual con acceso carnal y en otras dos causas por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

En la etapa final del debate, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 14 años de prisión, mientras que la defensa pidió la absolución por considerar que los hechos atribuidos no constituían delito, bajo el argumento de la atipicidad.

Frente a la decisión vinculada con la prescripción, la Fiscalía presentó un recurso de alzada y sostuvo que la acción penal no prescribe en causas de abuso sexual.

Finalmente, el 16 de octubre de 2024, el tribunal resolvió por mayoría condenar a París a siete años de prisión. La decisión contó con los votos de Graciela Viaña de Avendaño y Luis Eduardo Achával, mientras que Juan Carlos Storniolo se pronunció por una pena de cuatro años.

Ahora, la sentencia será examinada por el tribunal de alzada, que deberá analizar los planteos formulados en torno a la resolución judicial.