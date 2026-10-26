Termas de Río Hondo se prepara para un cambio en el clima: pronóstico para hoy Lunes 26 de octubre de 2026

El clima en Termas de Río Hondo presenta un cambio notable con la llegada de nubes. Los termenses deberán prepararse para un día cubierto y temperaturas moderadas.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, el clima se presenta soleado con una temperatura actual de 13 °C. Los termenses disfrutarán de un inicio de jornada fresco, aunque la sensación térmica es un poco más baja, alcanzando los 11.7 °C.

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A medida que avanza el día, las condiciones climáticas cambiarán, ya que se espera un cielo cubierto que marcará el inicio de una semana con temperaturas moderadas. La humedad en la región se mantiene alta, con un 82%, lo que puede hacer que se sienta un poco más fresco.

El viento, que sopla a 8.3 km/h desde el este-noreste, contribuirá a la sensación de frescura. Para los termenses, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con precaución por el cambio en las condiciones.

Para mañana, martes 27 de octubre, el pronóstico indica un clima nublado con mínimas de 15.3 °C y máximas de 22.9 °C. Los termenses deberán estar preparados para un día más fresco y menos soleado.

El miércoles 28 de octubre también se anticipa un día cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15.5 °C de mínima y los 23.8 °C de máxima. Se espera que la tendencia de días frescos y nublados continúe en la región.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.